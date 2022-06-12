Usta oyun yönetmeni Hideo Kojima ve Xbox, yeni bir oyun için ortaklıklarını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Xbox Bethesda sunumunda daha öncesinde de söylentisi ortaya çıktığı üzere oyunseverler için güzel bir haber paylaşıldı.

Hideo Kojima Xbox İçin Oyun Yapıyor

Xbox Bethesda sunumunda Phil Spencer'ın duyurusuna göre Hideo Kojima, yeni bir oyun için Xbox ile birlikte çalışıyor. Ne yazık ki oyuna dair hiçbir ayrıntı verilmedi. Oyunun platformları için de bir detay verilmedi ancak büyük bir ihtimalle Xbox ve PC için çıkış yapacak.

Forza Motorsport'tan oynanış videosu geldi 1 sa. önce eklendi

Kojima, sunum esnasında yaptığı açıklamada bu oyunun her zaman yapmak istediği bir oyun olduğunu açıkladı. Daha önce kimsenin görmediği yepyeni bir oyun olduğunu da ekledi, yani eski serilerden bir oyun görmeyeceğiz. Büyük bir ihtimalle geliştirme sürecinin erken aşamalarında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Hideo Kojima ve Xbox, yeni bir oyun için ortaklıklarını duyurdu