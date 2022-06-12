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    Usta oyun yönetmeni Hideo Kojima ve Xbox, yeni bir oyun için ortaklıklarını duyurdu

    Birkaç aydır çıkan söylentilerin ardından sonunda resmileşti. Usta oyun yönetmeni Hideo Kojima, yeni bir oyun için Xbox ile birlikte çalıştığını açıkladı.       
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    Hideo Kojima ve Xbox, yeni bir oyun için ortaklıklarını duyurdu
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    Xbox Bethesda sunumunda daha öncesinde de söylentisi ortaya çıktığı üzere oyunseverler için güzel bir haber paylaşıldı.

    Hideo Kojima Xbox İçin Oyun Yapıyor

    Xbox Bethesda sunumunda Phil Spencer'ın duyurusuna göre Hideo Kojima, yeni bir oyun için Xbox ile birlikte çalışıyor. Ne yazık ki oyuna dair hiçbir ayrıntı verilmedi. Oyunun platformları için de bir detay verilmedi ancak büyük bir ihtimalle Xbox ve PC için çıkış yapacak.

    Kojima, sunum esnasında yaptığı açıklamada bu oyunun her zaman yapmak istediği bir oyun olduğunu açıkladı. Daha önce kimsenin görmediği yepyeni bir oyun olduğunu da ekledi, yani eski serilerden bir oyun görmeyeceğiz. Büyük bir ihtimalle geliştirme sürecinin erken aşamalarında.

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