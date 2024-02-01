Hideo Kojima yeni bir aksiyon casusluk oyununu duyurdu

Kojima’dan PHYSINT kod adlı yeni bir oyun geliyor
PlayStation Stüdyoları Başkanı Hermen Hulst, State of Play yayını sırasında projenin Kojima'yı yıllardır yeniden keşfetmesi için teşvik ettiği bir türde olduğunu söyledi. Kojima elbette Metal Gear serisinin yaratıcısı olarak ün kazandı ancak bu yeni girişim bir Metal Gear Solid oyunu olmayacak. Kojima bunun "yepyeni, orijinal bir IP" olacağını söylüyor.
Kojima Productions'a göre oyunda en son teknoloji ve benzeri olmayan bir deneyim sunmak için yıldız bir oyuncu kadrosu yer alacak. Film ve oyun arasındaki sınırları bulanıklaştırarak, gerçeğe yakın grafikler ve interaktif eğlenceye yeni bir bakış açısı sunacak.
PHYSINT kod adlı bir aksiyon-casusluk oyunu hakkında şimdilik bilinenler çok az ve zaten oyun erken geliştirme aşamasında bulunuyor ve çıkışı birkaç yılı bulacak. Zira Kojima Productions, 2025’te çıkacak olan Death Stranding 2: On the Beach'i bitirene kadar tam prodüksiyona geçmeyecek. Ek olarak Kojima kırk yıldır oyunlarda çalıştıktan sonra "bu oyunun işimin doruk noktası olacağından eminim" diye ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.