Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Hideo Kojima şu sıralar oldukça meşgul. Sadece Death Stranding 2, ilk oyundan uyarlanan bir film ve Xbox korku oyunu OD ile uğraşmakla kalmıyor, PlayStation için yepyeni bir oyun geliştiriyor. PlayStation State of Play kapsamında Kojima, PHYSINT kod adlı yeni aksiyon casusluk oyununu duyurdu ve bu bir Metal Gear Solid oyunu olmayacak.

Kojima’dan PHYSINT kod adlı yeni bir oyun geliyor

PlayStation Stüdyoları Başkanı Hermen Hulst, State of Play yayını sırasında projenin Kojima'yı yıllardır yeniden keşfetmesi için teşvik ettiği bir türde olduğunu söyledi. Kojima elbette Metal Gear serisinin yaratıcısı olarak ün kazandı ancak bu yeni girişim bir Metal Gear Solid oyunu olmayacak. Kojima bunun "yepyeni, orijinal bir IP" olacağını söylüyor.

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Kojima Productions'a göre oyunda en son teknoloji ve benzeri olmayan bir deneyim sunmak için yıldız bir oyuncu kadrosu yer alacak. Film ve oyun arasındaki sınırları bulanıklaştırarak, gerçeğe yakın grafikler ve interaktif eğlenceye yeni bir bakış açısı sunacak.

PHYSINT kod adlı bir aksiyon-casusluk oyunu hakkında şimdilik bilinenler çok az ve zaten oyun erken geliştirme aşamasında bulunuyor ve çıkışı birkaç yılı bulacak. Zira Kojima Productions, 2025’te çıkacak olan Death Stranding 2: On the Beach'i bitirene kadar tam prodüksiyona geçmeyecek. Ek olarak Kojima kırk yıldır oyunlarda çalıştıktan sonra "bu oyunun işimin doruk noktası olacağından eminim" diye ekledi.

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Hideo Kojima yeni bir aksiyon casusluk oyununu duyurdu