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    Hideo Kojima yeni bir aksiyon casusluk oyununu duyurdu

    PlayStation State of Play kapsamında yeni oyunlar hakkında videolar ve duyurular paylaşıldı. Bunlardan birisi de Hideo Kojima’nın yeni aksiyon casusluk oyunu PHYSINT oldu.
    Hideo Kojima yeni bir aksiyon casusluk oyununu duyurdu Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Hideo Kojima şu sıralar oldukça meşgul. Sadece Death Stranding 2, ilk oyundan uyarlanan bir film ve Xbox korku oyunu OD ile uğraşmakla kalmıyor, PlayStation için yepyeni bir oyun geliştiriyor. PlayStation State of Play kapsamında Kojima, PHYSINT kod adlı yeni aksiyon casusluk oyununu duyurdu ve bu bir Metal Gear Solid oyunu olmayacak.

    Kojima’dan PHYSINT kod adlı yeni bir oyun geliyor

    PlayStation Stüdyoları Başkanı Hermen Hulst, State of Play yayını sırasında projenin Kojima'yı yıllardır yeniden keşfetmesi için teşvik ettiği bir türde olduğunu söyledi. Kojima elbette Metal Gear serisinin yaratıcısı olarak ün kazandı ancak bu yeni girişim bir Metal Gear Solid oyunu olmayacak. Kojima bunun "yepyeni, orijinal bir IP" olacağını söylüyor.

    Kojima Productions'a göre oyunda en son teknoloji ve benzeri olmayan bir deneyim sunmak için yıldız bir oyuncu kadrosu yer alacak. Film ve oyun arasındaki sınırları bulanıklaştırarak, gerçeğe yakın grafikler ve interaktif eğlenceye yeni bir bakış açısı sunacak.

    PHYSINT kod adlı bir aksiyon-casusluk oyunu hakkında şimdilik bilinenler çok az ve zaten oyun erken geliştirme aşamasında bulunuyor ve çıkışı birkaç yılı bulacak. Zira Kojima Productions, 2025’te çıkacak olan Death Stranding 2: On the Beach'i bitirene kadar tam prodüksiyona geçmeyecek. Ek olarak Kojima kırk yıldır oyunlarda çalıştıktan sonra "bu oyunun işimin doruk noktası olacağından eminim" diye ekledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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