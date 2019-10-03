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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hile yapan Samsung'un cezası belli oldu: Galaxy S4 kullanıcılarına 10 dolar ödeyecek

    Samsung, benchmark testlerinde hile yaptığı için Samsung Galaxy S4 sahiplerine 10 dolarlık ödeme yapması gerekecek. ABD Mahkemesi'nin bu kararı yürürlüğe girdi.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Hile yapan Samsung'un cezası belli oldu: Galaxy S4 kullanıcılarına 10 dolar ödeyecek
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    Samsung Galaxy S4 modelinin benchmark testlerinde puanının şişirilmesi ile ilgili davada karar belli oldu. ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi, Galaxy S4 sahiplerini mutlu edecek bir karar aldı.

    Mahkemenin kararına göre Samsung'un ABD'deki Galaxy S4 kullanıcılarına toplam 2.8 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor. Bu da cihaz başına 10 dolarlık bir meblağa denk geliyor. Ayrıca Samsung’a 10.4 milyon dolarlık ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verildi.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Fold'un ekranı ancak 18.500 katlamaya dayanabildi"

    Samsung’un Galaxy S4 modelinin benchmark testlerinde hile yaptığı ortaya çıktı. Telefona benchmark testi uygulandığında CPU frekansı 480 MHz’den 532 MHz’e çıkıyor fakat kullanıcı, hiçbir zaman telefonunu bu frekansta kullanamıyor. Mahkeme, Samsung'un kullanıcılarını aldattığı gerekçesiyle söz konusu cezayı uygulama kararı aldı.

    Üç sene boyunca benchmark testlerinde hile yapamayacak

    Mahkeme kararındaki dikkat çeken bir başka maddeye göre Samsung, 3 sene boyunca herhangi bir telefon modelinde benzer şekilde benchmark hilesi yapamayacak. Hile yapması durumunda, kullanıcılarına benzer şekilde ödeme yapması gerekecek.

    İlgili karar, 2013 yılında ABD’de Galaxy S4 satın alan kullanıcıları ilgilendiriyor. Müşterinin satın alırken belirttiği e-mail adresine 10 dolarlık ödemeyi nasıl alacaklarına dair bilgilendirme e-mail’i gönderilecek. E-posta adresi belirtmeyenlerin ödemeyi nasıl alacağına dair bilgiler ise gazetede yayınlanarak duyurulacak.

    ABD’den Galaxy S4 satın aldıysanız, Türkiye’de yaşıyor olsanız dahi bu ödemeden faydalanabileceksiniz.

     

     



    https://regmedia.co.uk/2019/09/30/samsung-lawsuit-order.pdf Yorum Yaz
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    lithran 1 hf. en beğenilen
    10 dolarin 3 dolarinada akp vergi keser
    3 Yanıt Yanıtla +68
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    labtek38 1 hf.
    3 yıl hile yapamayacak ne demek? Normalde hiç yapmaması gerekmiyor mu? Yakalanmadığı sürece zaten hile yapabilir onda soru yok 😀
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    dark_prince60 1 hf. lithran
    Amerika daki olayı da akp ye bağlamış 14 süper zeka da beğenmiş
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    DH Misafiri 4 gün
    Ben ispanyada yaşıyorum. Ben de 10 dolar alırım herhalde. Ama benim ki iminci eldi. O zaman 5 dolar verirler
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    adroid 4 gün
    Samsung S4 kadar ölü bir telefon görmedim
    2013 yılında çıkan son model telefon S4 Pubg desteklemiyor aynı zaman aralığında çıkan ip5s ve sony z1 pubg açabiliyor.
    Kasma var donma var ısınma var ne ararsan var ölü telefon.
    Ben S3 mini almıştım kasıyordu ama o zamanlar zar zor kullanabiliyordum şimdi kullanılmayacak halde şarja takınca bile kasıyor S4 de aynı şekilde s4 mini vardı onun da kronik anakartı yanma sorunu olduğu için anakart yanmış S7'nin öncesi olduğu gibi çöp
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    dostum kertenkele 5 gün
    Gidip başvuru yapılmadan o parayı tık diye vermezler kimseye o işde Türkiye de kolay değildir
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    evil2302 5 gün
    İlk defa bir işe yaradı!
    Kutusu ve faturası ile birlikte hala bende..
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    moondaye 6 gün
    3 yıl hile yapamayacak.
    Gelde bu dünyada yasa bakalim...
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    xerxer 6 gün
    Fatura ibrazı şart değil miymiş?
    Şart ise bunca yıl o faturayı inatla saklayanlara bence ödül evrilmeli.
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    abdusauk 1 hf.
    s4 mini ??
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    XanthiN 1 hf.
    Bir S4 sahibi olarak bekliyorum.
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    drjacob 1 hf.
    TR'de elbette olmayacak bu ama TR'li kullanıcıların ne suçu var ?
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    :::xXx::: 5 gün drjacob
    Hakkını arayacak bir mercinin olmaması
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    Anaoglu 1 hf.
    Nerden alacam 10 doları özellikle dolar istiyorum.
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    samsung, hile ve
    12 etiket daha samsung hile ceza mahkeme karar 10 dolar galaxy s4 ABD Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
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