Hile yapan Samsung'un cezası belli oldu: Galaxy S4 kullanıcılarına 10 dolar ödeyecek

Samsung Galaxy S4 modelinin benchmark testlerinde puanının şişirilmesi ile ilgili davada karar belli oldu. ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi, Galaxy S4 sahiplerini mutlu edecek bir karar aldı.
Mahkemenin kararına göre Samsung'un ABD'deki Galaxy S4 kullanıcılarına toplam 2.8 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor. Bu da cihaz başına 10 dolarlık bir meblağa denk geliyor. Ayrıca Samsung’a 10.4 milyon dolarlık ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verildi.
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Samsung’un Galaxy S4 modelinin benchmark testlerinde hile yaptığı ortaya çıktı. Telefona benchmark testi uygulandığında CPU frekansı 480 MHz’den 532 MHz’e çıkıyor fakat kullanıcı, hiçbir zaman telefonunu bu frekansta kullanamıyor. Mahkeme, Samsung'un kullanıcılarını aldattığı gerekçesiyle söz konusu cezayı uygulama kararı aldı.
Üç sene boyunca benchmark testlerinde hile yapamayacak
Mahkeme kararındaki dikkat çeken bir başka maddeye göre Samsung, 3 sene boyunca herhangi bir telefon modelinde benzer şekilde benchmark hilesi yapamayacak. Hile yapması durumunda, kullanıcılarına benzer şekilde ödeme yapması gerekecek.
İlgili karar, 2013 yılında ABD’de Galaxy S4 satın alan kullanıcıları ilgilendiriyor. Müşterinin satın alırken belirttiği e-mail adresine 10 dolarlık ödemeyi nasıl alacaklarına dair bilgilendirme e-mail’i gönderilecek. E-posta adresi belirtmeyenlerin ödemeyi nasıl alacağına dair bilgiler ise gazetede yayınlanarak duyurulacak.
ABD’den Galaxy S4 satın aldıysanız, Türkiye’de yaşıyor olsanız dahi bu ödemeden faydalanabileceksiniz.
https://regmedia.co.uk/2019/09/30/samsung-lawsuit-order.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2013 yılında çıkan son model telefon S4 Pubg desteklemiyor aynı zaman aralığında çıkan ip5s ve sony z1 pubg açabiliyor.
Kasma var donma var ısınma var ne ararsan var ölü telefon.
Ben S3 mini almıştım kasıyordu ama o zamanlar zar zor kullanabiliyordum şimdi kullanılmayacak halde şarja takınca bile kasıyor S4 de aynı şekilde s4 mini vardı onun da kronik anakartı yanma sorunu olduğu için anakart yanmış S7'nin öncesi olduğu gibi çöp
Kutusu ve faturası ile birlikte hala bende..
Gelde bu dünyada yasa bakalim...
Şart ise bunca yıl o faturayı inatla saklayanlara bence ödül evrilmeli.
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