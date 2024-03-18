TSMC, yapay zeka için CoWoS teknolojisine 16 milyar dolar yatırım yapıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka endüstrisinin itici gücü olan yapay zeka hızlandırıcılarının üretiminde kaynaklar hayati bir rol oynuyor ve rolde TSMC’nin paketleme teknolojisi olan CoWoS’a olan talep giderek artıyor. TSMC ise herhangi bir tedarik sıkıntısı yaşamak ve yaşatmamak için mevcut tesisleri büyütmek için çalışıyor. Bu bağlamda firma Tayvan’daki tesislerini büyüteceğini ve yaklaşık 16 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

TSMC’de 16 milyar dolarlık yatırım

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre şirket, yatırımı birkaç yıl içinde yapacak ve her yıl beklenen kapasite talebine bağlı olarak miktarı artıracak. Bunun ötesinde spesifik bir zaman dilimi firma tarafından paylaşılmadı. Ancak kaynakların aktardığına göre TSMC’nin yapmayı hedeflediği 500 milyar Tayvan doları veya 15.9 milyar ABD doları tutarındaki yatırımın ilk meyveleri bu yıl alınacak. Firmanın iki tesisi bu yıl faaliyete geçirmesi toplamda altı yeni tesis inşa etmeyi planladığı bildirildi.

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TSMC'nin CoWoS'un aylık üretiminin 2024 yılı sonuna kadar 44.000 birime ulaşmasını beklediği bildirilmişti. Dolayısıyla son gelişmeyle birlikte bu sayının önümüzdeki aylarda artması bekleniyor. Bu yatırım planları aynı zamanda gelecekte yapay zeka hızlandırıcı pazarının büyümeye devam edeceğinin de bir göstergesi. Halihazırda Nvidia, Blackwell B100 GPU'ları gibi yeni nesil yapay zeka hızlandırıcılarının çıkışı için gün sayıyor.

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TSMC, AI için CoWoS teknolojisine 16 milyar dolar yatırım yapıyor