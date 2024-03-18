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    Anlık Bildirim

    TSMC, yapay zeka için CoWoS teknolojisine 16 milyar dolar yatırım yapıyor

    Dünyanın en büyük çip dökümhanesi olan TSMC, yaptığı basın açıklamasında, Tayvan'daki yeni tesis genişlemesi kapsamında 16 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.
    TSMC, AI için CoWoS teknolojisine 16 milyar dolar yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka endüstrisinin itici gücü olan yapay zeka hızlandırıcılarının üretiminde kaynaklar hayati bir rol oynuyor ve rolde TSMC’nin paketleme teknolojisi olan CoWoS’a olan talep giderek artıyor. TSMC ise herhangi bir tedarik sıkıntısı yaşamak ve yaşatmamak için mevcut tesisleri büyütmek için çalışıyor. Bu bağlamda firma Tayvan’daki tesislerini büyüteceğini ve yaklaşık 16 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

    TSMC’de 16 milyar dolarlık yatırım

    TSMC, AI için CoWoS teknolojisine 16 milyar dolar yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre şirket, yatırımı birkaç yıl içinde yapacak ve her yıl beklenen kapasite talebine bağlı olarak miktarı artıracak. Bunun ötesinde spesifik bir zaman dilimi firma tarafından paylaşılmadı. Ancak kaynakların aktardığına göre TSMC’nin yapmayı hedeflediği 500 milyar Tayvan doları veya 15.9 milyar ABD doları tutarındaki yatırımın ilk meyveleri bu yıl alınacak. Firmanın iki tesisi bu yıl faaliyete geçirmesi toplamda altı yeni tesis inşa etmeyi planladığı bildirildi.

    TSMC'nin CoWoS'un aylık üretiminin 2024 yılı sonuna kadar 44.000 birime ulaşmasını beklediği bildirilmişti. Dolayısıyla son gelişmeyle birlikte bu sayının önümüzdeki aylarda artması bekleniyor. Bu yatırım planları aynı zamanda gelecekte yapay zeka hızlandırıcı pazarının büyümeye devam edeceğinin de bir göstergesi. Halihazırda Nvidia, Blackwell B100 GPU'ları gibi yeni nesil yapay zeka hızlandırıcılarının çıkışı için gün sayıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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