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    Hindistan'da 60 bin kişiye istihdam sağlayacak ülkenin en büyük iPhone fabrikası kuruluyor

    Hindistan'da 60 binden fazla kişiyi istihdam edecek ülkenin en büyük iPhone fabrikası kuruluyor. Hosur şehrine inşa edilecek üretim tesisi Tata Electronics tarafından işletilecek.
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    Hindistan'da ülkenin en büyük iPhone fabrikası kuruluyor Tam Boyutta Gör

    Hindistan Telekom ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, "Make in India" girişimini desteklemek amacıyla ülkedeki en büyük Apple üretim tesisinin yapım aşamasında olduğunu açıkladı.

    Söz konusu fabrika Asya'nın silikon vadisi olarak adlandırılan Bangalore şehrine yaklaşık 40 km mesafedeki Hosur'da kuruluyor. Yeni iPhone fabrikası 60 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak.

    Hindistan'da ülkenin en büyük iPhone fabrikası kuruluyor Tam Boyutta Gör

    Tata Electronics işletecek

    Ashwini Vaishnaw, Ranchi ve Hazaribagh'tan 6 bin kabile kadınının iPhone üretimi için eğitim aldığını da açıkladı. Aktarılan bilgilere göre tesiste ağırlıklı olarak iPhone 14 üretimi yapılacak.

    Hosur iPhone üretim tesisi Tata Electronics tarafından işletilecek. Apple'ın şu anda Hindistan'da üç Tayvanlı fason üreticisi var. Foxconn Tamil Nadu'da, Pegatron Chennai yakınlarında ve Wistron ise Bangalore'da faaliyet gösteriyor.

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