Hindistan dizüstü cihazlara USB Tip-C zorunluluğu getiriyor

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Tam Boyutta Gör Mobil cihaz dünyasında yıllardır devam eden Lightning ve USB girişi karmaşası özellikle Avrupa Birliği’nin baskıları ile sona ermişti. Hindistan ise dizüstü dünyasında yeni bir değişimin fitilini ateşliyor.

Dizüstülerde USB Tip-C dönemi

Kullanıcıların farklı kablolar arasında kaybolmasını engelleyen yasa ile Apple’ın Lightning inadı kırılmıştı. Bu sayede son dönemde tüm Apple ve Android cihazlarında USB Tip-C girişi standart hale gelmişti.

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Dizüstü bilgisayar tarafında ise bir düzenleme yoktu zira USB Tip-C ile şarj olabilenler yanında standart güç adaptörünü kullanan sayısız model yer alıyor. Hindistan ise dizüstü modellerinin de USB Tip-C ile şarj edilmesini istiyor.

Ülkede 2025 yılından itibaren tüm tablet ve akıllı telefonlar şarj için USB Tip-C portunu kullanmak zorunda. 2026 yılından sonra piyasaya çıkacak tüm dizüstü modelleri de yine USB Tip-C üzerinden şarj edilecek. Yani güç adaptörlerinin de ucu USB Tip-C olmak zorunda.

Bu yasaya tuşlu telefonlar, giyilebilir cihazlar, tam kablosuz kulaklıklar dahil değil. Tasarım yapısı itibariyle bu cihazların kapsam dışında bırakıldığı belirtiliyor. Hindistan hükümeti yakın zamanda yasayı yürürlüğe sokacak.

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