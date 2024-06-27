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    Hindistan dizüstü cihazlara USB Tip-C zorunluluğu getiriyor

    Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlarda şarj standardı olarak USB Tip-C girişinin kullanılmasını zorunlu kılan yasal düzenleme gelecek yıl yürürlüğe giriyor.
    Hindistan Tam Boyutta Gör
    Mobil cihaz dünyasında yıllardır devam eden Lightning ve USB girişi karmaşası özellikle Avrupa Birliği’nin baskıları ile sona ermişti. Hindistan ise dizüstü dünyasında yeni bir değişimin fitilini ateşliyor.

    Dizüstülerde USB Tip-C dönemi

    Kullanıcıların farklı kablolar arasında kaybolmasını engelleyen yasa ile Apple’ın Lightning inadı kırılmıştı. Bu sayede son dönemde tüm Apple ve Android cihazlarında USB Tip-C girişi standart hale gelmişti.

    Dizüstü bilgisayar tarafında ise bir düzenleme yoktu zira USB Tip-C ile şarj olabilenler yanında standart güç adaptörünü kullanan sayısız model yer alıyor. Hindistan ise dizüstü modellerinin de USB Tip-C ile şarj edilmesini istiyor.

    Ülkede 2025 yılından itibaren tüm tablet ve akıllı telefonlar şarj için USB Tip-C portunu kullanmak zorunda. 2026 yılından sonra piyasaya çıkacak tüm dizüstü modelleri de yine USB Tip-C üzerinden şarj edilecek. Yani güç adaptörlerinin de ucu USB Tip-C olmak zorunda.

    Bu yasaya tuşlu telefonlar, giyilebilir cihazlar, tam kablosuz kulaklıklar dahil değil. Tasarım yapısı itibariyle bu cihazların kapsam dışında bırakıldığı belirtiliyor. Hindistan hükümeti yakın zamanda yasayı yürürlüğe sokacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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