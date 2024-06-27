Hindistan dizüstü cihazlara USB Tip-C zorunluluğu getiriyor

Dizüstülerde USB Tip-C dönemi
Kullanıcıların farklı kablolar arasında kaybolmasını engelleyen yasa ile Apple’ın Lightning inadı kırılmıştı. Bu sayede son dönemde tüm Apple ve Android cihazlarında USB Tip-C girişi standart hale gelmişti.
Dizüstü bilgisayar tarafında ise bir düzenleme yoktu zira USB Tip-C ile şarj olabilenler yanında standart güç adaptörünü kullanan sayısız model yer alıyor. Hindistan ise dizüstü modellerinin de USB Tip-C ile şarj edilmesini istiyor.
Ülkede 2025 yılından itibaren tüm tablet ve akıllı telefonlar şarj için USB Tip-C portunu kullanmak zorunda. 2026 yılından sonra piyasaya çıkacak tüm dizüstü modelleri de yine USB Tip-C üzerinden şarj edilecek. Yani güç adaptörlerinin de ucu USB Tip-C olmak zorunda.
Bu yasaya tuşlu telefonlar, giyilebilir cihazlar, tam kablosuz kulaklıklar dahil değil. Tasarım yapısı itibariyle bu cihazların kapsam dışında bırakıldığı belirtiliyor. Hindistan hükümeti yakın zamanda yasayı yürürlüğe sokacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.