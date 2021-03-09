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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HİSAR-A+ hava savunma füzesi envantere girdi, HİSAR-O+ testi geçti

    HİSAR-A+ alçak irtifa hava savunma sistemi TSK'ya teslim edildi. HİSAR-O+ orta irtifa hava savunma sisteminin testleri ise başarıyla tamamlandı.
    09 Mart 2021, 17:15 (18 sa.)
    1,7b
    18
    9
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    9

    HİSAR-A+ hava savunma füzesi envantere girdi, HİSAR-O+ testi geçti
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    Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği orta irtifa hava savunma sistemi Hisar-O+, zorlu bir testi başarıyla tamamladı. Hisar-O+ füzesi, en yüksek menzil ve en yüksek irtifadaki hedefini başarıyla imha etti.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, atış testinin videosunu paylaştı. Başkan Demir, “HİSAR-O+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.” dedi.

    HİSAR-O+ orta seviye hava savunma füze sistemi ASELSAN ve ROKETSAN iş birliğiyle geliştiriliyor. Füzenin başlığını TÜBİTAK SAGE üretiyor. Sistemin önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor.

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    Ayrıca Bkz. "MAM-L akıllı mühimmat ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış gerçekleştirildi"

    HİSAR-O+ hava savunma sistemi, HİSAR-O’nun güncellenmiş versiyonu olarak tabir edilebilir. HİSAR-O+, HİSAR-O’ya göre daha yüksek irtifa özelliğine sahip. Ayrıca etkin tespit ve etkin önleme yetenekleri geliştirildi.

    HİSAR-O+ özellikleri

    HİSAR-O+ hava savunma füze sistemi 25 km önleme menzili, 10 km önleme irtifası değerlerine sahip. Hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme özellikleriyle öne çıkıyor.

    Askeri üslerin, kritik tesislerin ve sabit birliklerin korunması amacıyla kullanılacak. HİSAR-O+ füzesini kullanarak savaş uçakları, helikopterler, seyir füzeleri ve havadan karaya füzeleri imha edebilecek.

    HİSAR-A+ hava savunma füzesi envantere girdi, HİSAR-O+ testi geçti
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    HİSAR-A+ teslim edildi

    Alçak irtifa hava savunma sistemi HİSAR-A’nın gelişmiş versiyonu HİSAR-A+ silahlı güçlerimize teslim edildi. HİSAR-A+, alçak irtifa hava savunma sistemi olarak görev yapıyor. HİSAR-O+ ise orta irtifa hava savunma sistemi olarak geliştirildi. İki sistemin görev türleri birbirinden farklı.

    HİSAR-A+, 15 kilometre önleme menzili, 8 kilometre önleme irtifasına sahip ve 360 derece atış kabilietine sahip. Sabit veya hareketli birliklerin, zırhlı birliklerin korunması için görev yapacak. Sabit kanatlı uçak, döner kanatlı uçak, seyir füzeleri, İHA ve havadan karaya atılan füze tehditlerine karşı kullanılacak.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    C CleanCoders (Fatih ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Allah yolumuzu açık etsin.
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    Cerade 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah yapanlardan razı olsun.Böyle böyle gelişeceğiz inş.
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    İstiklalFMK 16 sa. ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Iron Dome çok farklı bir konsept. Dünyada pek muadili olan bir sistem değil. Küçük topçu roketlerini dahi vurabilen bir mühimmat. Ancak 2 ila 5 bin dolarlık roketi vurmak için 50 ila 100 bin dolarlık bir füze atıyorsunuz. Ayrıca oldukça dar alanları savunuyorsunuz. İsrail dışında ulusal olarak uygulanabilir sistem değil. Ancak denizaşırı üslerinizi veya kritik tesisleri korumak için kullanabilirsiniz. ABD de bu amaçlar Irak gibi yerlerdeki üslerini korumak için temin etti. Bu sistemin benzeri koruma amaçları ile üretilen Phalanx üzerinden geliştirilen C-RAM sistemi var birde ABD'nin kullandığı. Onunla da Irak'taki yeşil bölgeyi koruyor.
    Bizim HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ gibi sistemler seyir füzeleri, savaş uçakları, İHA'lar, helikopterler gibi hava hedeflerini vurmak için tasarlanmış sistemler. Batıdaki karşılığı Mica VL, Rusya'da Tor gibi sistemler olabilir. Ancak Rus sistemi mimari olarak eski tip.

    Sistem mimarisi vs. buradan okuyabilirsiniz: defenceturk.net/...
    Iron Dome çok farklı bir konsept. Dünyada pek muadili olan bir sistem değil. Küçük topçu roketlerini dahi vurabilen bir mühimmat. Ancak 2 ila 5 bin dolarlık rok...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    B Brother ToLGa 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıl olmuş 2021 bazı teknolojiler ele ayağa düştü tabi ki yapacağız

    Ama test geçti derken nasıl geçti kaç kere denendi? 200km hızla uçan Planör mü vurdu yoksa savaş uçağı gibi 2000-2500km hızında uçan bir cismi mı vurdu acaba.
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    pakimeno (emre erol) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Brother ToLGa
    v1.motoru yerli değil
    v2.parasıyla teknolojiyi alıyoruz, yerli değil
    v3.füze yapmak falan çok kolay ele ayağa düştü zaten.
    v4.güncelleniyor...
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    draconist (Kubilay Kayahan) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Öncelikle emeği geçen işçisinden mühendisine kadar herkesin emeğine sağlık.

    Haberde bir yanlışlık var gibi, test videosunu izledim, hedef iha olarak TUSAŞ Şimşek kullanılıyor gibi, onun da maksimum irtifası 4500 metre.
    Yani yapılan en yüksek irtifa testi ihanın kendisinin en yüksek irtifasında yapılmış fakat HİSAR O+ irtifasında yapılmamış oluyor.
    Aynı soruyu SSB Başkanı Sayın İsmail Demir’in twitter hesabından da sormuşlar.
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    alfa-x 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok yerinde hava savunma sistemi ,orta ve uzun menzillisini de sabırsızlıkla bekliyoruz
    Yanıtla +3
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    Cerade 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah yapanlardan razı olsun.Böyle böyle gelişeceğiz inş.
    Yanıtla +15
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu afişlerin hazırlanışı beni benden alıyor.
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    C CleanCoders (Fatih ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Allah yolumuzu açık etsin.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu alçak irtifa koruma füzesi nasıl oluyor? Iron Dome gibi bir yapıya mı sahip, yoksa farklı teknolojiler mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    İstiklalFMK 16 sa. ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Iron Dome çok farklı bir konsept. Dünyada pek muadili olan bir sistem değil. Küçük topçu roketlerini dahi vurabilen bir mühimmat. Ancak 2 ila 5 bin dolarlık roketi vurmak için 50 ila 100 bin dolarlık bir füze atıyorsunuz. Ayrıca oldukça dar alanları savunuyorsunuz. İsrail dışında ulusal olarak uygulanabilir sistem değil. Ancak denizaşırı üslerinizi veya kritik tesisleri korumak için kullanabilirsiniz. ABD de bu amaçlar Irak gibi yerlerdeki üslerini korumak için temin etti. Bu sistemin benzeri koruma amaçları ile üretilen Phalanx üzerinden geliştirilen C-RAM sistemi var birde ABD'nin kullandığı. Onunla da Irak'taki yeşil bölgeyi koruyor.
    Bizim HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ gibi sistemler seyir füzeleri, savaş uçakları, İHA'lar, helikopterler gibi hava hedeflerini vurmak için tasarlanmış sistemler. Batıdaki karşılığı Mica VL, Rusya'da Tor gibi sistemler olabilir. Ancak Rus sistemi mimari olarak eski tip.

    Sistem mimarisi vs. buradan okuyabilirsiniz: defenceturk.net/...
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