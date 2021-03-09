HİSAR-A+ hava savunma füzesi envantere girdi, HİSAR-O+ testi geçti

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Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği orta irtifa hava savunma sistemi Hisar-O+, zorlu bir testi başarıyla tamamladı. Hisar-O+ füzesi, en yüksek menzil ve en yüksek irtifadaki hedefini başarıyla imha etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, atış testinin videosunu paylaştı. Başkan Demir, “HİSAR-O+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.” dedi.

HİSAR-O+ orta seviye hava savunma füze sistemi ASELSAN ve ROKETSAN iş birliğiyle geliştiriliyor. Füzenin başlığını TÜBİTAK SAGE üretiyor. Sistemin önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor.

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HİSAR-O+ hava savunma sistemi, HİSAR-O’nun güncellenmiş versiyonu olarak tabir edilebilir. HİSAR-O+, HİSAR-O’ya göre daha yüksek irtifa özelliğine sahip. Ayrıca etkin tespit ve etkin önleme yetenekleri geliştirildi.

HİSAR-O+ özellikleri

HİSAR-O+ hava savunma füze sistemi 25 km önleme menzili, 10 km önleme irtifası değerlerine sahip. Hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme özellikleriyle öne çıkıyor.

Askeri üslerin, kritik tesislerin ve sabit birliklerin korunması amacıyla kullanılacak. HİSAR-O+ füzesini kullanarak savaş uçakları, helikopterler, seyir füzeleri ve havadan karaya füzeleri imha edebilecek.

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HİSAR-A+ teslim edildi

Alçak irtifa hava savunma sistemi HİSAR-A’nın gelişmiş versiyonu HİSAR-A+ silahlı güçlerimize teslim edildi. HİSAR-A+, alçak irtifa hava savunma sistemi olarak görev yapıyor. HİSAR-O+ ise orta irtifa hava savunma sistemi olarak geliştirildi. İki sistemin görev türleri birbirinden farklı.

HİSAR-A+, 15 kilometre önleme menzili, 8 kilometre önleme irtifasına sahip ve 360 derece atış kabilietine sahip. Sabit veya hareketli birliklerin, zırhlı birliklerin korunması için görev yapacak. Sabit kanatlı uçak, döner kanatlı uçak, seyir füzeleri, İHA ve havadan karaya atılan füze tehditlerine karşı kullanılacak.

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