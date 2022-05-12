E-ink ekranlı Hisense A9 akıllı telefon tanıtıldı

Elektronik kitap okuyuculara alışkın olanlar ve renkli ekranları pek tercih etmeyenler için Hisense markası E-ink ekranlı akıllı telefonlar geliştiriyor. Hisense A9 akıllı telefon buna son örnek oldu.

Hisense A9 özellikleri ve fiyatı

6.1 inçlik E-ink ekran

Snapdragon 662 yonga seti

4GB/6GB RAM

128GB depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

4000mAh batarya

270$-285$

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Hisense A9 akıllı telefon modeli E Ink Carta 1200 panel kullanıyor ve grinin 16 tonuna hakim. İnç başına 300 piksel düşerken renkli ekranlardaki akıcılık haliyle mevcut değil. Gözlerini düşünen ve pek renkli ekran beklentisi olmayanları hedefliyor. Kitap okumak veya internette

gezinmek haricinde video izlemek veya hızlı oyunları oynamak pek mümkün değil. Bataryası bitse bile ekranda en son görsel kalabiliyor. Elbette fiyat etiketi sınıfında daha iddialı rakipleri de var ancak hedef kitlesi biraz daha farklı denebilir.

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