Hitman 3 ilk yıl Epic Games mağazasına özel olacak

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Geçtiğimiz dönemlerde Epic Games mağazasının önemli oyun çıkışlarını belirli bir süre kendisine ayırdığına şahit olmuştuk. Merakla beklenen Hitman 3 oyunu için de Epic Games özel bir anlaşma yaptı.

Bir yıl Epic Games mağazasında

IO Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak 2021 tarihinde çıkış yapması beklenen Hitman 3 oyunu ilk yılında Epic Games mağazasına özel olacak. Yani Ocak 2022 yılına kadar oyunu başka bir mağazadan edinmek mümkün olmayacak. IO Interactive yapılan özel anlaşmanın kendilerine önemli bir esneklik ve özgürlük sağladığını ifade ediyor.

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Hitman 3 ile birlikte oyuncular önceki iki oyunun kayıtlı konumlarını taşıyabilecekler. Böylece oyunda üçlemenin 20’den fazla konumu bir araya gelmiş olacak. Ayrıca Steam üzerinde alınan da dahil tüm platformlardaki Hitman 2 kayıtlarının Hitman 3 oyununa aktarılabileceği belirtiliyor.

Ajan 47 ile yine maceralara atılacağımız Hitman 3 oyununda Dartmoor adlı yeni bir konum olacak. Bu konumda ajanımız bir dedektif gibi cinayeti çözmeye ve hedefini yok etmeye çalışacak. Yine Dubai konumu da PS5 etkinliğinde duyurulmuştu. Son olarak oyunun sanal gerçeklik uyumlu olduğu belirtiliyor.

https://www.polygon.com/2020/8/20/21377361/hitman-3-epic-games-store-exclusive-pc-new-location-dartmoor

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