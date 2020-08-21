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    Hitman 3 ilk yıl Epic Games mağazasına özel olacak

    Ajan 47 ile son macerayı yaşayacağımız Hitman 3 oyunu ilk yılında Epic Games mağazasına özel olacak. Diğer PC oyun mağazalarında Ocak 2022 yılında görebileceğiz.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Hitman 3 ilk yıl Epic Games mağazasına özel olacak
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    Geçtiğimiz dönemlerde Epic Games mağazasının önemli oyun çıkışlarını belirli bir süre kendisine ayırdığına şahit olmuştuk. Merakla beklenen Hitman 3 oyunu için de Epic Games özel bir anlaşma yaptı.

    Bir yıl Epic Games mağazasında

    IO Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak 2021 tarihinde çıkış yapması beklenen Hitman 3 oyunu ilk yılında Epic Games mağazasına özel olacak. Yani Ocak 2022 yılına kadar oyunu başka bir mağazadan edinmek mümkün olmayacak. IO Interactive yapılan özel anlaşmanın kendilerine önemli bir esneklik ve özgürlük sağladığını ifade ediyor.

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    Hitman 3 ile birlikte oyuncular önceki iki oyunun kayıtlı konumlarını taşıyabilecekler. Böylece oyunda üçlemenin 20’den fazla konumu bir araya gelmiş olacak. Ayrıca Steam üzerinde alınan da dahil tüm platformlardaki Hitman 2 kayıtlarının Hitman 3 oyununa aktarılabileceği belirtiliyor.

    Ajan 47 ile yine maceralara atılacağımız Hitman 3 oyununda Dartmoor adlı yeni bir konum olacak. Bu konumda ajanımız bir dedektif gibi cinayeti çözmeye ve hedefini yok etmeye çalışacak. Yine Dubai konumu da PS5 etkinliğinde duyurulmuştu. Son olarak oyunun sanal gerçeklik uyumlu olduğu belirtiliyor.



    https://www.polygon.com/2020/8/20/21377361/hitman-3-epic-games-store-exclusive-pc-new-location-dartmoor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 5 sa. (düzenlendi)
    2012 yılında Absloution'dan sonra çıkanlar hayal kırıklığıydı , bu haber ile birlikte kendi kuyusunu kazdığını düşünüyorum! Bazılarınız Hitman 2 (2018) iyiydi, diyebilir ama ben bu oyunu 2000 Yılından beri oynuyorum. En beğendiğim orijinal Hitman 2'nin devamı olan Bloodmoney idi. Absolutain ile harika bir şey yaptığını düşünmüştüm , eskiden oynadığım zamandaki tadı almıştım. Tek bir platforma çıkartmak bile; bu oyuna yazık etmek demek, adamlar sadece epicgames için çıkacak diyorsa ruhuna el fatiha!(1 Yıl çok uzun bir zaman, oskarlık bir oyun olsa anlarım ;RDR, GTA gibi yapımlar bunu başarabilir ama Hitman sadece yok olur gider! )
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    mr.biceps (Serdar Gökhan) 5 sa.
    Adamlar hem Apple'a savaş açıyor tekel olmasın diye, hemde kendi mağazalarında tekellik yapiyorlar. İlginç...
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