Hitman Sniper: The Shadows mobil platformlara geldi

Geçtiğimiz yıl Hitman serisinin yeni oyunu olarak testlere başlayan Hitman Sniper: The Shadows, bu yıl da mobil platformlara adım attı. Serinin diğer oyunları gibi yine keskin nişancı olarak dünyanın farklı yerlerinde görevleri yerine getiriyorsunuz.
Hitman Sniper: The Shadows neler sunuyor?
Hitman Sniper: The Shadows oyunu farklı hikâyelere ve yeteneklere sahip farklı keskin nişancı seçenekleri barındırıyor. Dünyanın farklı noktalarına giderek görevleri yerine getiriyor ve para kazanıyorsunuz.
Ortamda farklı stratejiler kullanırken nişancınızın yetenekleri de bu noktada önemli hale geliyor ve performansınızı etkiliyor. Farklı haritalarda gece veya gündüz fark etmeksizin görev kovalarken elde ettiğiniz skorlarla global liderlik tahtasında kendinize yer bulabiliyorsunuz. İlk günleri olduğu için Android tarafında bazı sorunların yaşandığı ifade ediliyor.
Hitman Sniper: The Shadows SQUARE ENIX LTD Aksiyon Ücretsiz 746M
Hitman Sniper: The Shadows Games Ücretsiz 833,8 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..