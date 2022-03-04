Hitman Sniper: The Shadows mobil platformlara geldi

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Geçtiğimiz yıl Hitman serisinin yeni oyunu olarak testlere başlayan Hitman Sniper: The Shadows, bu yıl da mobil platformlara adım attı. Serinin diğer oyunları gibi yine keskin nişancı olarak dünyanın farklı yerlerinde görevleri yerine getiriyorsunuz.

Hitman Sniper: The Shadows neler sunuyor?

Hitman Sniper: The Shadows oyunu farklı hikâyelere ve yeteneklere sahip farklı keskin nişancı seçenekleri barındırıyor. Dünyanın farklı noktalarına giderek görevleri yerine getiriyor ve para kazanıyorsunuz.

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Ortamda farklı stratejiler kullanırken nişancınızın yetenekleri de bu noktada önemli hale geliyor ve performansınızı etkiliyor. Farklı haritalarda gece veya gündüz fark etmeksizin görev kovalarken elde ettiğiniz skorlarla global liderlik tahtasında kendinize yer bulabiliyorsunuz. İlk günleri olduğu için Android tarafında bazı sorunların yaşandığı ifade ediliyor.

Hitman Sniper: The Shadows SQUARE ENIX LTD Aksiyon Ücretsiz 746M

Hitman Sniper: The Shadows Games Ücretsiz 833,8 MB

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