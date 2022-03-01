TikTok maksimum video sınırını 10 dakika yaptı

Tam Boyutta Gör

En çok kullanılan sosyal ağ olma yolunda ilerleyen TikTok farklı optimizasyonlarla kullanıcı etkileşimini arttırmaya çalışıyor. Daha önce 3 dakikaya çıkarılan maksimum video sınırı şimdi üçe katlandı.

TikTok maksimum video sınırı arttı

Kullanıcıların çeşitli efekt ve müziklerle destekleyebildiği TikTok videolarının sınırı 60 saniyeydi. Ne var ki genel amaçlı bir sosyal ağ haline geldikçe farklı amaçlar için çekilen videoların da süreleri artmaya başladı.

TikTok’a ücretli abonelik geliyor 1 ay önce eklendi

Temmuz ayında video sınırını 3 dakikaya yükselten TikTok, daha uzun süreleri de test etmeye başlamıştı. Testler sonra erdi ve 10 dakikalık maksimum süre sınırı dağıtılmaya başladı. Bu hamle Shorts adında rakip platform çıkaran YouTube’u hedef alıyor.

Üç katından fazla artan maksimum video süre sınırı haliyle kullanıcıların daha yaratıcı olmalarına da yardımcı olacak. Makyaj, yemek gibi belirli alanlarda yüksek video süreleri sıkça ihtiyaç duyulan bir konuydu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.