Xiaomi, MIUI arayüzüne yeni özellik ekliyor: Pil simgesini özelleştirin

Xiaomi, Weibo sosyal ağındaki resmi sayfasında Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlarına sahip kullancıların hoşuna gidebilecek yeni bir MIUI özelliğini tanıttı.
Pil göstergesi eğlenceli hale geliyor
Şirket yeni özelliğe "pil simgesi emojisi" adını verdi ve durum çubuğunda pil seviyesini gösteren simgeyi özelleştirmenize olanak tanıyor. Kullanıcılar artık uygun MIUI temasını seçerek pil simgesi stilini, şeklini ve boyutunu özgürce özelleştirebilme şansına sahip olacaklar. Özelliğin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağını da belirtmekte fayda var.
Ekran görüntüleri biri elektrokardiyogram, diğeri ise gezegen şeklinde olan iki pil simgesini gösteriyor. Bu göstergelerin animasyonlu olduğu ve daha fazla seçeneğin ise yavaş yavaş ekleneceği belirtilmiş. Bununla da bitmiyor zira bu özelleştirme, kapsama alanı veya WiFi simgesiyle bile entegre olabilecek şekilde geliştirilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum