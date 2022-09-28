Xiaomi, MIUI arayüzüne yeni özellik ekliyor: Pil simgesini özelleştirin

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Xiaomi, Weibo sosyal ağındaki resmi sayfasında Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlarına sahip kullancıların hoşuna gidebilecek yeni bir MIUI özelliğini tanıttı.

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Pil göstergesi eğlenceli hale geliyor

Şirket yeni özelliğe "pil simgesi emojisi" adını verdi ve durum çubuğunda pil seviyesini gösteren simgeyi özelleştirmenize olanak tanıyor. Kullanıcılar artık uygun MIUI temasını seçerek pil simgesi stilini, şeklini ve boyutunu özgürce özelleştirebilme şansına sahip olacaklar. Özelliğin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağını da belirtmekte fayda var.

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Ekran görüntüleri biri elektrokardiyogram, diğeri ise gezegen şeklinde olan iki pil simgesini gösteriyor. Bu göstergelerin animasyonlu olduğu ve daha fazla seçeneğin ise yavaş yavaş ekleneceği belirtilmiş. Bununla da bitmiyor zira bu özelleştirme, kapsama alanı veya WiFi simgesiyle bile entegre olabilecek şekilde geliştirilmiş.

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MIUI arayüzüne yeni özellik geliyor: Pil simgesini özelleştirin