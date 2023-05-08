Hızlı ve Öfkeli 10 filmi için ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz

Çekilişe Nasıl Katılırım?
Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken sitemize üye değilseniz üye olup hesabınızla bu konunun altına herhangi bir yorum atmak. Çekilişe 15 Mayıs 23:59’a kadar katılabilirsiniz. Sonuçlar da 16 Mayıs’ta belli olacak. Çekiliş sonucunda 10 kişiye çift kişilik davetiye vereceğiz.
Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?
Ön gösterim 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de İstanbul City’s Cinewam lokasyonunda gerçekleşecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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GENEL İSTATİSTİKLER
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