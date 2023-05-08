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    Hızlı ve Öfkeli 10 filmi için ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz

    Hızlı ve Öfkeli'nin önümüzdeki haftalarda çıkacak olan yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 10 için sizlere güzel bir haberimiz var. 10 adet çift kişilik ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz. 
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    Hızlı ve Öfkeli 10 filmine ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz Tam Boyutta Gör
    DonanımHaber’den herkese merhaba. En popüler film serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli’nin yeni filmi 19 Mayıs’ta vizyona girecek. Bizler de sizlere 10 adet çift kişilik ön gösterim bileti hediye edeceğiz.

    Çekilişe Nasıl Katılırım?

    Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken sitemize üye değilseniz üye olup hesabınızla bu konunun altına herhangi bir yorum atmak. Çekilişe 15 Mayıs 23:59’a kadar katılabilirsiniz. Sonuçlar da 16 Mayıs’ta belli olacak. Çekiliş sonucunda 10 kişiye çift kişilik davetiye vereceğiz.

    Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

    Ön gösterim 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de İstanbul City’s Cinewam lokasyonunda gerçekleşecektir.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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