Hızlı ve Öfkeli 10 filmi için ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz

Tam Boyutta Gör DonanımHaber’den herkese merhaba. En popüler film serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli’nin yeni filmi 19 Mayıs’ta vizyona girecek. Bizler de sizlere 10 adet çift kişilik ön gösterim bileti hediye edeceğiz.

Çekilişe Nasıl Katılırım?

Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken sitemize üye değilseniz üye olup hesabınızla bu konunun altına herhangi bir yorum atmak. Çekilişe 15 Mayıs 23:59’a kadar katılabilirsiniz. Sonuçlar da 16 Mayıs’ta belli olacak. Çekiliş sonucunda 10 kişiye çift kişilik davetiye vereceğiz.

Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

Ön gösterim 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de İstanbul City’s Cinewam lokasyonunda gerçekleşecektir.

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Hızlı ve Öfkeli 10 filmine ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz