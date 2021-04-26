Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

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Günümüzde aksiyon filmi deyince şüphesiz akla gelen ilk filmlerden biri de Hızlı ve Öfkeli serisi. Serinin dokuzuncu filmi için de geçtiğimiz saatlerde bir video yayınlandı.

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Sabah saatlerinde düzenlenen Oscar töreninde yayınlanan video, Hızlı ve Öfekli'den daha çok sinemaların yakın zamanda açılacağının haberini veren bir video. Ayrıca 2 dakikalık video esnasında filmin başrolü Vin Diesel konuşurken bir yandan da filmden daha önce görülmeyen sahneler görebiliyoruz.

Hızlı ve Öfkeli 9 da salgından yüksek oranda etkilenen filmlerden biri olmuştu. Normalde geçtiğimiz yıl mart ayında vizyona girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un yeni vizyon tarihi 25 Haziran 2021.

Hızlı ve Öfkeli 9'un yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini ise Daniel Casey üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Amber Sienna, Michael Rooker, Charlize Theron, John Cena, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris ve Cardi B gibi isimler bulunuyor.

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