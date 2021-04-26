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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

    Popüler aksiyon filmi serisi Hızlı ve Öfkeli'nin dokuzuncu filmi için sabah düzenlenen Oscar töreninde yeni bir video yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    26 Nisan 2021, 12:00 (15 sa.)
    12,3b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı
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    Günümüzde aksiyon filmi deyince şüphesiz akla gelen ilk filmlerden biri de Hızlı ve Öfkeli serisi. Serinin dokuzuncu filmi için de geçtiğimiz saatlerde bir video yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Oscar 2021 kazananları belli oldu"

    Sabah saatlerinde düzenlenen Oscar töreninde yayınlanan video, Hızlı ve Öfekli'den daha çok sinemaların yakın zamanda açılacağının haberini veren bir video. Ayrıca 2 dakikalık video esnasında filmin başrolü Vin Diesel konuşurken bir yandan da filmden daha önce görülmeyen sahneler görebiliyoruz.

    Hızlı ve Öfkeli 9 da salgından yüksek oranda etkilenen filmlerden biri olmuştu. Normalde geçtiğimiz yıl mart ayında vizyona girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un yeni vizyon tarihi 25 Haziran 2021.

    Hızlı ve Öfkeli 9'un yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini ise Daniel Casey üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Amber Sienna, Michael Rooker, Charlize Theron, John Cena, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris ve Cardi B gibi isimler bulunuyor. 



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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Moueson 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu kadar çok fragman tanıtım filmi falan yayınlanması film ile ilgili heyecanı öldürüyor bence. Daha film gelmeden izlemiş kadar olduk .
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rh4damanthys (yasin ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    MacOS'a benzetmişler menüleri. Önce bulanıklık efekti, şimdide bu. Nerde o Windows 7 zamanındaki öncü tasarımlar.. Sen bu günlere düşecekmiydin?
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tokyo drift ekibini görmek güzel. İlk fragmanda varsa da gözümden kaçmış.
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    M mekanikk.g 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Artık çıkarın şu filmi fragmanlardan puzzle çözer gibi filmi izlemiş olcaz
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    D DH Misafiri 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    yalnızca uzaylılar tarafından kaçırılmadıkları kaldı. bi huzur bulamadı karakterler sektörün varoşlukları yüzünden yeter be
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    Moueson 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu kadar çok fragman tanıtım filmi falan yayınlanması film ile ilgili heyecanı öldürüyor bence. Daha film gelmeden izlemiş kadar olduk .
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