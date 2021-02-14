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    Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir

    Aksiyon ve araba denilince akla gelen ilk film serisi Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminin vizyon tarihi tam bir yıl ertelenebilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    14 Şubat 2021, 14:00 (3 gün)
    6b
    2
    14
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir
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    Film sektörü şüphesiz Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. İyi gişe yapması beklenen neredeyse tüm filmler 2020 yılında 2021 yılına ertelendi ve şimdi de 2021 yılındaki filmler ertelenmeye başladı. Variety'nin raporuna göre gişe anlamında en başarılı filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli 9 da ertelenebilir.

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    Ayrıca Bkz. "Game of Thrones yaratıcıları ve Hugh Jackman'ın yeni Netflix dizisi duyuruldu"

    Sinema sektörünün şüphesiz en büyük markalarından biri haline gelen Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminin yapımı birkaç ay önce tamamlanmıştı. Film şu anda yayın tarihini bekliyor ancak bu yayın tarihi ertelenecek gibi duruyor. Variety'nin haberine göre filmin tam olarak bir yıl ertelenmesi bekleniyor. 

    Variety'nin daha önce yayınladığı bu tarz ertelenme haberlerinin hepsinin bir süre sonra doğrulandığını hatırlatalım. Yani film büyük bir ihtimalle ertelenecek ancak sanıyoruz ki bu çok da şaşırtıcı bir haber olmayacaktır. Sinemalar daha tam olarak açılmamışken bu kadar büyük bir filmin yayınlanmasını kimse beklemiyordu.

    Hızlı ve Öfkeli 9'un şu an için vizyon tarihi 28 Mayıs 2021. Ertelenme olursa sizlere tekrar aktaracağız.



    https://screenrant.com/fast-furious-9-movie-release-date-delay-2022-possible/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tolga_3838 (tolga tiftik) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olsun arka sokakları izlemeye devam ederiz
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Haftanın 7 günü her dakika adım atacak yer olmayan marketlerin açık olup , 2 şer metre ara ile oturma düzenine sahip sinemalarda film izleyememek hayret verici bir olay. Beceriksiz ve düşüncesiz bir yönetim yine kendini gösteriyor.
    Haftanın 7 günü her dakika adım atacak yer olmayan marketlerin açık olup , 2 şer metre ara ile oturma düzenine sahip sinemalarda film izleyememek hayret verici ...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    celme42 (Hüseyin Mert Taş) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten suyunu çıkarttılar ilk filmler hadi neyse arabalar ile ilgiliydi şimdi ne olduğu belli değil... Belirli ünlü insanların oynadığı standart aksiyon filmlerine döndü, zaten izleyende sanıyorum bu yüzden izliyor her seferinde.. Yapımcılarda marka adını ve ünlüleri kullanarak suyunu sıkıyor...
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    arion (Onur Torun) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar evinde KÇÖ'den faydalanıp para kazanmaya çalışırken sienma sektörü de biraz gelirinden fedakarlık etsin.



    Malikanesinde röpteşambırıyla viski içmeyiversin bu sefer de.
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    197140emir (Dr Sherlock ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha yeter ama 13 e kadar yolu var gibi
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    Şeref60 (Şeref Berber) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Korona bunuda vurdu
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    M muroooo19 (murat aksdjas) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Suyunun suyu filmi.
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Haftanın 7 günü her dakika adım atacak yer olmayan marketlerin açık olup , 2 şer metre ara ile oturma düzenine sahip sinemalarda film izleyememek hayret verici bir olay. Beceriksiz ve düşüncesiz bir yönetim yine kendini gösteriyor.
    Yanıtla +4
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    tolga_3838 (tolga tiftik) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olsun arka sokakları izlemeye devam ederiz
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Arabalarla başladılar, sonra tanklar, uçaklar, serseri sokak yarışçılarından dünyayı kurtarmalara falan derken, şimdiki filmde uzayda falan geçecekti sanırım değil mi? Biz böyle film çeksek dalga geçerler ha. Tofaşçıların hayatıyla başlayıp, dünyayı kurtaran tofaşçılar, uzayda son ses müslüm açan tofaşçılar.
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    S Semihh16 3 gün ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Bizimkiler öyle aksiyon sahnesi çeksin kimse dalga geçmez. Hee Universal gibi yapımcı şirketimiz bir filme 150 milyon dolar bütçemiz var mı onu söyle sen hele
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    alemburda34 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu değilde Matrix erteleme gelecek zaten çok bekledik yine bekleyeceğiz
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 3 gün ( Mesaj Silindi ) alemburda34
    Matrix'te ertelenmez , HBO Max ve sinemalara aynı anda verecekleri için sorun olmaz.
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    TheMuyu (Murat Y.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu filmden bağımsız ciddi anlamda şöyle güzel bir salonda keyifle aksiyon efekti bol bir film izlemeyi özledim
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    hızlı ve öfkeli, ertelendi ve
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