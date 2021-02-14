Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir

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Film sektörü şüphesiz Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. İyi gişe yapması beklenen neredeyse tüm filmler 2020 yılında 2021 yılına ertelendi ve şimdi de 2021 yılındaki filmler ertelenmeye başladı. Variety'nin raporuna göre gişe anlamında en başarılı filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli 9 da ertelenebilir.

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Sinema sektörünün şüphesiz en büyük markalarından biri haline gelen Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filminin yapımı birkaç ay önce tamamlanmıştı. Film şu anda yayın tarihini bekliyor ancak bu yayın tarihi ertelenecek gibi duruyor. Variety'nin haberine göre filmin tam olarak bir yıl ertelenmesi bekleniyor.

Variety'nin daha önce yayınladığı bu tarz ertelenme haberlerinin hepsinin bir süre sonra doğrulandığını hatırlatalım. Yani film büyük bir ihtimalle ertelenecek ancak sanıyoruz ki bu çok da şaşırtıcı bir haber olmayacaktır. Sinemalar daha tam olarak açılmamışken bu kadar büyük bir filmin yayınlanmasını kimse beklemiyordu.

Hızlı ve Öfkeli 9'un şu an için vizyon tarihi 28 Mayıs 2021. Ertelenme olursa sizlere tekrar aktaracağız.

https://screenrant.com/fast-furious-9-movie-release-date-delay-2022-possible/

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