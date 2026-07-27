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    Süreli GTA 6 kodları için Rockstar'a tepki yağıyor!

    Rockstar'ın destek sayfasında Japonya'da satılan GTA VI fiziksel kodlarının 170 gün sonra geçerliliğini yitirdiği belirtiliyor. Japonya, GTA 6'nın en ucuz satıldığı ülkeler arasında yer alıyor.

    gta 6 fiziksel kod 170 gün geçerli japonya Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto hayranları, GTA 6'nın yalnızca dijital olarak piyasaya sürülecek olması ve sözde fiziksel sürümün sadece oyunu indirmek için bir kod içermesi nedeniyle zaten hayal kırıklığı yaşamıştı. Japonya'da kutulu satın alan oyuncular, PS5 ürün kodlarını girmek için oyunun çıkışından (19 Kasım 2026) itibaren 170 gün süreleri var. Bu, Rockstar Games tarafından paylaşılan resmi bir bilgi.

    Japonya'da GTA 6 kodu 170 gün süreli

    Rockstar, geçerlilik süresinin yalnızca Japonya'daki PS5 sürümü için geçerli olduğunu, geri kalan ülkedeki alıcıları etkilemeyeceğini açıkladı. Şirket ayrıca Xbox için satın alınan kodların bölge kilitli olmadığını ve geçerliliğini yitirmeyeceğini doğruladı ancak politikayı bir platformda uygularken diğerinde uygulamamasının nedenini açıklamadı.

    PS5 kullanıcılarını etkiliyor

    Rockstar, indirme kodlarının platforma ve satın alınan ülkeye bağlı olarak farklı çalıştığını ve Japonya'ya özgü politikanın ülkedeki "düzenleyici kısıtlamalar" nedeniyle yürürlüğe konulduğunu söyledi. Şirket ayrıca, olası aktivasyon sorunlarından kaçınmak için oyuncuların yerel perakendecilerden alışveriş yapmalarını tavsiye etti.

    Duyurunun ardından birçok GTA hayranı, indirme kodlarına son kullanma tarihi koyduğu için Rockstar'ı sosyal medyada eleştirdi. Bazıları dijital oyun oynamayı bir ürüne sahip olmak yerine kiralamaya benzetirken, bazıları Rockstar'ın diğer ülkelerde de benzer bir politika uygulayıp uygulamayacağını merak etti.

    GTA 6 19 Kasım'da çıkıyor

    GTA VI Standard Edition 3.999 TL, Ultimate Edition ise 4.999 TL olarak fiyatlandırılıyor. Oyun, 19 Kasım 2026'da piyasaya sürüldüğünde yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te oynanabilir olacak.

    Kaynakça https://support.rockstargames.com/articles/4QfG4FmZCf5W1gS8jy4UVT/grand-theft-auto-vi-platform-editions-and-versions https://www.tweaktown.com/news/112829/gta-6-physical-copies-in-japan-have-a-170-day-expiration-date/index.html
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