Süreli GTA 6 kodları için Rockstar'a tepki yağıyor!

Japonya'da GTA 6 kodu 170 gün süreli
Rockstar, geçerlilik süresinin yalnızca Japonya'daki PS5 sürümü için geçerli olduğunu, geri kalan ülkedeki alıcıları etkilemeyeceğini açıkladı. Şirket ayrıca Xbox için satın alınan kodların bölge kilitli olmadığını ve geçerliliğini yitirmeyeceğini doğruladı ancak politikayı bir platformda uygularken diğerinde uygulamamasının nedenini açıklamadı.
PS5 kullanıcılarını etkiliyor
Rockstar, indirme kodlarının platforma ve satın alınan ülkeye bağlı olarak farklı çalıştığını ve Japonya'ya özgü politikanın ülkedeki "düzenleyici kısıtlamalar" nedeniyle yürürlüğe konulduğunu söyledi. Şirket ayrıca, olası aktivasyon sorunlarından kaçınmak için oyuncuların yerel perakendecilerden alışveriş yapmalarını tavsiye etti.
Duyurunun ardından birçok GTA hayranı, indirme kodlarına son kullanma tarihi koyduğu için Rockstar'ı sosyal medyada eleştirdi. Bazıları dijital oyun oynamayı bir ürüne sahip olmak yerine kiralamaya benzetirken, bazıları Rockstar'ın diğer ülkelerde de benzer bir politika uygulayıp uygulamayacağını merak etti.
GTA 6 19 Kasım'da çıkıyor
GTA VI Standard Edition 3.999 TL, Ultimate Edition ise 4.999 TL olarak fiyatlandırılıyor. Oyun, 19 Kasım 2026'da piyasaya sürüldüğünde yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te oynanabilir olacak.Kaynakça https://support.rockstargames.com/articles/4QfG4FmZCf5W1gS8jy4UVT/grand-theft-auto-vi-platform-editions-and-versions https://www.tweaktown.com/news/112829/gta-6-physical-copies-in-japan-have-a-170-day-expiration-date/index.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: