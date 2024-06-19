Lumia 920 tasarımlı HMD Skyline Geekbench’te listelendi: İşte beklenen özellikler

HMD Skyline’ın Geekbench puanı ortaya çıktı
HMD Skyline diğer adıyla HMD Tomcat, popüler benchmark platformu olan Geekbench’te listelendi. Cihazın profili, Skyline’ın tek çekirdek testinde 1027 puan, çok çekirdek testinde ise 2857 puan aldığını gözler önüne seriyor. Bu da cihazın Snapdragon 7s Gen 2 ile geleceği iddialarını doğruluyor. Cihazın RAM miktarı ise 8GB olarak listelenmiş ancak cihazın 12GB RAM seçeneğine de sahip olması bekleniyor. Peki sızıntılara göre HMD Skyline neler sunacak?
HMD Skyline teknik özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.67 inç HDR10+ destekli FHD+ 120Hz AMOLED + Gorilla Glass Victus
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
- Kamera: ISOCELL HM2 108MP + 8MP geniş açılı + 2MP + 32MP ön kamera
- RAM: 8 ve 12GB seçenekleri
- Depolama: 128/256GB
- Batarya: 33W kablolu şarj ve 30W kablosuz şarj destekli4900 mAh batarya
- Fiyat: 8/128GB seçenek için 459€, 12/256GB seçenek için 499€
Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen HMD Skyline, firmanın Nokia hayranlarına yönelik ürettiği cihazlardan biri olacak. 3 yıl güncelleme sözüne sahip olan cihaz, güncelleme konusunda rakiplerinin gerisinde kalsa da Avrupa pazarında orta seviye için başarılı bir seçenek haline gelebilirBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.