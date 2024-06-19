Lumia 920 tasarımlı HMD Skyline Geekbench’te listelendi: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde HMD’nin yeni telefonu Skyline sızıntılara konu olmuştu. Nokia Lumia 920 benzeri bir tasarım anlayışını gözler önüne seren sızıntılar, kısa sürede Nokia hayranlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Merakla beklenen bu telefon, şimdi de Geekbench’te listelendi.

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HMD Skyline’ın Geekbench puanı ortaya çıktı

HMD Skyline diğer adıyla HMD Tomcat, popüler benchmark platformu olan Geekbench’te listelendi. Cihazın profili, Skyline’ın tek çekirdek testinde 1027 puan, çok çekirdek testinde ise 2857 puan aldığını gözler önüne seriyor. Bu da cihazın Snapdragon 7s Gen 2 ile geleceği iddialarını doğruluyor. Cihazın RAM miktarı ise 8GB olarak listelenmiş ancak cihazın 12GB RAM seçeneğine de sahip olması bekleniyor. Peki sızıntılara göre HMD Skyline neler sunacak?

HMD Skyline teknik özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.67 inç HDR10+ destekli FHD+ 120Hz AMOLED + Gorilla Glass Victus

6.67 inç HDR10+ destekli FHD+ 120Hz AMOLED + Gorilla Glass Victus İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

Snapdragon 7s Gen 2 Kamera: ISOCELL HM2 108MP + 8MP geniş açılı + 2MP + 32MP ön kamera

ISOCELL HM2 108MP + 8MP geniş açılı + 2MP + 32MP ön kamera RAM: 8 ve 12GB seçenekleri

8 ve 12GB seçenekleri Depolama: 128/256GB

128/256GB Batarya: 33W kablolu şarj ve 30W kablosuz şarj destekli4900 mAh batarya

33W kablolu şarj ve 30W kablosuz şarj destekli4900 mAh batarya Fiyat: 8/128GB seçenek için 459€, 12/256GB seçenek için 499€

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen HMD Skyline, firmanın Nokia hayranlarına yönelik ürettiği cihazlardan biri olacak. 3 yıl güncelleme sözüne sahip olan cihaz, güncelleme konusunda rakiplerinin gerisinde kalsa da Avrupa pazarında orta seviye için başarılı bir seçenek haline gelebilir

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