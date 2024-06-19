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    Lumia 920 tasarımlı HMD Skyline Geekbench’te listelendi: İşte beklenen özellikler

    Nokia Lumia 920 benzeri bir tasarıma sahip olması beklenen HMD Skyline, Geekbench sitesinde listelendi. Ortaya çıkan Geekbench profili, cihazın bazı detaylarını gözler önüne seriyor.
    HMD Skyline Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde HMD’nin yeni telefonu Skyline sızıntılara konu olmuştu. Nokia Lumia 920 benzeri bir tasarım anlayışını gözler önüne seren sızıntılar, kısa sürede Nokia hayranlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Merakla beklenen bu telefon, şimdi de Geekbench’te listelendi.

    HMD Skyline’ın Geekbench puanı ortaya çıktı

    HMD Skyline diğer adıyla HMD Tomcat, popüler benchmark platformu olan Geekbench’te listelendi. Cihazın profili, Skyline’ın tek çekirdek testinde 1027 puan, çok çekirdek testinde ise 2857 puan aldığını gözler önüne seriyor. Bu da cihazın Snapdragon 7s Gen 2 ile geleceği iddialarını doğruluyor. Cihazın RAM miktarı ise 8GB olarak listelenmiş ancak cihazın 12GB RAM seçeneğine de sahip olması bekleniyor. Peki sızıntılara göre HMD Skyline neler sunacak?

    HMD Skyline'ın Geekbench profili Tam Boyutta Gör

    HMD Skyline teknik özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: 6.67 inç HDR10+ destekli FHD+ 120Hz AMOLED + Gorilla Glass Victus
    • İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
    • Kamera: ISOCELL HM2 108MP + 8MP geniş açılı + 2MP + 32MP ön kamera
    • RAM: 8 ve 12GB seçenekleri
    • Depolama: 128/256GB
    • Batarya: 33W kablolu şarj ve 30W kablosuz şarj destekli4900 mAh batarya
    • Fiyat: 8/128GB seçenek için 459€, 12/256GB seçenek için 499€

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen HMD Skyline, firmanın Nokia hayranlarına yönelik ürettiği cihazlardan biri olacak. 3 yıl güncelleme sözüne sahip olan cihaz, güncelleme konusunda rakiplerinin gerisinde kalsa da Avrupa pazarında orta seviye için başarılı bir seçenek haline gelebilir

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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