Nokia Lumia 920 geri dönüyor: HMD Skyline ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Bir zamanlar cep telefon pazarının lideri olan Nokia, akıllı telefonların ortaya çıkması ile pazar payını kaybetmeye başlamıştı. Microsoft tarafından satın alındıktan sonra pazardan tamamen çekilen firma, geçtiğimiz yıllarda HMD Global tarafından canlandırıldı. Bu doğrultuda HMD, Nokia markası altında birçok akıllı telefon, kulaklık, televizyon ve cep telefonu piyasaya sürdü. İddialara göre firmanın yeni telefonu, Nokia hayranlarını heyecanlandıracak.

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Nokia Lumia 920 ve Nokia N9 geri dönüyor

HMD’nin Tasarım Başkanı olarak görev yapan Raun Forsyth, geçtiğimiz günlerde yeni HMD cihazları hakkında oldukça heyecanlı olduğunu belirtmişti. Forsyth’in üzerinde çalıştığı cihazlardan biri olan HMD Skyline ortaya çıktı. Render görüntülerinden anlaşılacağı üzere Skyline, Nokia N9 ve Nokia Lumia 920’de gördüğümüz tasarım anlayışına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Fabula olarak adlandırılan bu tasarım anlayışı, Nokia’nın ikonik kimliğini HMD cihazlarına geri getirebilir. Cihazın ortaya çıkan görselleri net olmasa da cihazın tasarımının Lumia 920’den ilham aldığı oldukça açık. HMD Skyline’ın teknik özellikleri henüz belli değil ancak bazı iddialara göre HMD Skyline ile HMD Tomcat aynı cihaz olabilir. İddialara göre HMD Tomcat; HDR10+ destekli 120Hz AMOLED bir ekrana, Snapdragon 7 Gen 2 yonga setine ve 108MP ana kameraya sahip olacak. Cihazın güç sistemini ise 4900 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteği oluşturacak. 8GB ve 12GB RAM seçenekleri sunması beklenen cihaz, Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkacak ve IP67 sertifikasını destekleyecek. HMD’nin Tomcat ve Skyline cihazlarını önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor.

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Nokia Lumia 920 ve Nokia N9 geri dönüyor