Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nokia Lumia 920 geri dönüyor: HMD Skyline ortaya çıktı

    Nokia’nın haklarını satın alıp firmayı yeniden doğurmaya çalışan HMD, telefon pazarına yatırım yapmaya devam ediyor. Sızıntılar, firmanın Lumia 920 benzeri bir cihaz üzerinde çalıştığını gösteriyor.
    HMD Skyline Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar cep telefon pazarının lideri olan Nokia, akıllı telefonların ortaya çıkması ile pazar payını kaybetmeye başlamıştı. Microsoft tarafından satın alındıktan sonra pazardan tamamen çekilen firma, geçtiğimiz yıllarda HMD Global tarafından canlandırıldı. Bu doğrultuda HMD, Nokia markası altında birçok akıllı telefon, kulaklık, televizyon ve cep telefonu piyasaya sürdü. İddialara göre firmanın yeni telefonu, Nokia hayranlarını heyecanlandıracak.

    Nokia Lumia 920 ve Nokia N9 geri dönüyor

    HMD’nin Tasarım Başkanı olarak görev yapan Raun Forsyth, geçtiğimiz günlerde yeni HMD cihazları hakkında oldukça heyecanlı olduğunu belirtmişti. Forsyth’in üzerinde çalıştığı cihazlardan biri olan HMD Skyline ortaya çıktı. Render görüntülerinden anlaşılacağı üzere Skyline, Nokia N9 ve Nokia Lumia 920’de gördüğümüz tasarım anlayışına sahip olacak.

    Nokia Lumia 920 ve Nokia N9 geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Fabula olarak adlandırılan bu tasarım anlayışı, Nokia’nın ikonik kimliğini HMD cihazlarına geri getirebilir. Cihazın ortaya çıkan görselleri net olmasa da cihazın tasarımının Lumia 920’den ilham aldığı oldukça açık. HMD Skyline’ın teknik özellikleri henüz belli değil ancak bazı iddialara göre HMD Skyline ile HMD Tomcat aynı cihaz olabilir. İddialara göre HMD Tomcat; HDR10+ destekli 120Hz AMOLED bir ekrana, Snapdragon 7 Gen 2 yonga setine ve 108MP ana kameraya sahip olacak. Cihazın güç sistemini ise 4900 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteği oluşturacak. 8GB ve 12GB RAM seçenekleri sunması beklenen cihaz, Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkacak ve IP67 sertifikasını destekleyecek. HMD’nin Tomcat ve Skyline cihazlarını önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    göbek kılları nasıl alınır o ile başlayan plaka yüksek sesli çalar saat tavsiye nissan primera 1.6 debriyajda ayak titremesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Max MacBook Pro
    Apple M3 Max MacBook Pro
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız