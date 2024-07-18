HMD Skyline optik yakınlaştırma ve tamir edilebilirlik ile geliyor

HMD Skyline özellikleri ve fiyatı
- 6.5 inçlik OLED Full HD+ ekran
- Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti
- 8GB/12GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 108MP ana kamera, 50MP 4x telefoto
- 50MP ön kamera
- 4600mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 499 Euro başlangıç
HMD Skyline modeli girişimin yeniden başlangıcını temsil ediyor denebilir. 15W kablosuz şarj, 144Hz ekran tazeleme hızı, optik yakınlaştırma, iddialı ön kamera, gelişmiş yapay zekâ kamera algoritması gibi detaylar öne çıkıyor.
Telefonun diğer bir artısı ise tamir edilebilirliği. iFixit araçları ile ekran, batarya, şarj portu gibi bileşenler değiştirilebiliyor. Bileşenler 20$-100$ arasında değişiyor. Kutudan ise adaptör çıkmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.