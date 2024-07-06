HMD View ortaya çıktı, yine tanıdık

HMD View neler sunacak?
HMD View akıllı telefon modeli biraz daha orta seviyeye hitap etse de ilk dalga HMD telefonlarından ayrılıyor. 6.4 inçlik OLED ekran, paslanmaz çelik çerçeve, 50MP ana kamera, Snapdragon 6s Gen 3 yonga seti, 8GB RAM, 4700mAh batarya bilinen özellikleri arasında. Telefon Nokia X30 modelinin devamı niteliğinde olacak.
Temmuz ayında HMD girişimi kapsamlı bir lansman yapacağını duyurmuştu. HMD Skyline ve HMD View serilerinin bu lansmanda tanıtılması bekleniyor. İki seri yeni isim altındaki en güçlü akıllı telefonları barındıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.