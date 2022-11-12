Nintendo Switch satışları 114 milyonu geçti: En çok satılan oyunlar açıklandı

- Yakında Playstation 4'ü geride bırakabilir
- 30 Eylül 2022 itibariyle en çok satan Switch oyunları:
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Yakında Playstation 4'ü geride bırakabilir
Yapılan resmi açıklamada Nintendo, mevcut mali yılın ilk altı ayında net satışların yüzde 5 artarak 4.5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bununla birlikte Switch satışlarında önceki döneme kıyasla yüzde 19,2'lik bir düşüş yaşandığını belirten Japon devi, yılın ilk ve ikinci çeyreğinde 3,53 milyon Switch OLED, 2,23 milyon standart Switch satışı gerçekleştirdi.
30 Eylül 2022 itibariyle en çok satan Switch oyunları:
- Mario Kart 8 Deluxe – 48.41m
- Aniral Crossing: New Horizons - 40,17m
- Super Smash Bros, Ultimate - 29,53m
- Legend of Zelda: Breath of the Wild – 27.79m
- Pokemon Sword/Shield – 25.37m
- Super Mario Odyssey – 24.40m
- Super Mario Party – 18.35m
- Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl – 14.92m
- Ring Fit Adventure – 14.87m
- Pokemon Let’s Go – 14.81m
Ayrıca Nintendo, günümüzde yarı iletken pazarında yaşanan sorunlar hafifleşmiş olsa da satış hedeflerini düşürmüş durumda. Şirket, bu dönem için toplam 19 milyon donanım satışı öngörüyor. Böylece toplam sevkiyatların Mart 2023'e kadar 126 milyona ulaşması beklenirken, Game Boy'u tahttan indirme yolunda ilerleyen Nintendo Switch, PlayStation 4'ün 117,2 milyonluk satış rakamını da geride bırakabilir.
Nintendo Switch, şu anda tüm zamanların en çok satan konsolları listesinde ikinci sırada yer alıyor. Listede liderliği üstlenen isim ise 155 milyon satış rakamı ile Playstation 2.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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