Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch satışları 114 milyonu geçti: En çok satılan oyunlar açıklandı

    Nintendo Switch, dünya genelinde 114 milyon adetlik satışa ulaştı. 3 Mart 2017'de piyasaya sürülen ve büyük bir popülerlik kazanan konsol, rekorlara koşmaya devam ediyor. 
    Oy Ver
    Nintendo Switch rekora koşuyor: Satışlar 114 milyona ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Xbox ve Playstation konsolları arasında kıyasıya rekabet sürerken, popüler el konsolu Nintendo Switch yeni rekorlara koşmaya devam ediyor. Bugün 2022’nin ilk ve ikinci çeyrek verilerini paylaşan Nintendo, Switch satışlarının 114 milyonu geride bıraktığını duyurdu.  

    Yakında Playstation 4'ü geride bırakabilir

    Yapılan resmi açıklamada Nintendo, mevcut mali yılın ilk altı ayında net satışların yüzde 5 artarak 4.5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bununla birlikte Switch satışlarında önceki döneme kıyasla yüzde 19,2'lik bir düşüş yaşandığını belirten Japon devi, yılın ilk ve ikinci çeyreğinde 3,53 milyon Switch OLED, 2,23 milyon standart Switch satışı gerçekleştirdi.

    30 Eylül 2022 itibariyle en çok satan Switch oyunları:

    1. Mario Kart 8 Deluxe – 48.41m
    2. Aniral Crossing: New Horizons - 40,17m
    3. Super Smash Bros, Ultimate - 29,53m
    4. Legend of Zelda: Breath of the Wild – 27.79m
    5. Pokemon Sword/Shield – 25.37m
    6. Super Mario Odyssey – 24.40m
    7. Super Mario Party – 18.35m
    8. Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl – 14.92m
    9. Ring Fit Adventure – 14.87m
    10. Pokemon Let’s Go – 14.81m

    Ayrıca Nintendo, günümüzde yarı iletken pazarında yaşanan sorunlar hafifleşmiş olsa da satış hedeflerini düşürmüş durumda. Şirket, bu dönem için toplam 19 milyon donanım satışı öngörüyor. Böylece toplam sevkiyatların Mart 2023'e kadar 126 milyona ulaşması beklenirken, Game Boy'u tahttan indirme yolunda ilerleyen Nintendo Switch, PlayStation 4'ün 117,2 milyonluk satış rakamını da geride bırakabilir.

    Nintendo Switch, şu anda tüm zamanların en çok satan konsolları listesinde ikinci sırada yer alıyor. Listede liderliği üstlenen isim ise 155 milyon satış rakamı ile Playstation 2.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız