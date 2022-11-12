Nintendo Switch satışları 114 milyonu geçti: En çok satılan oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Günümüzde Xbox ve Playstation konsolları arasında kıyasıya rekabet sürerken, popüler el konsolu Nintendo Switch yeni rekorlara koşmaya devam ediyor. Bugün 2022’nin ilk ve ikinci çeyrek verilerini paylaşan Nintendo, Switch satışlarının 114 milyonu geride bıraktığını duyurdu.

Yakında Playstation 4'ü geride bırakabilir

Yapılan resmi açıklamada Nintendo, mevcut mali yılın ilk altı ayında net satışların yüzde 5 artarak 4.5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bununla birlikte Switch satışlarında önceki döneme kıyasla yüzde 19,2'lik bir düşüş yaşandığını belirten Japon devi, yılın ilk ve ikinci çeyreğinde 3,53 milyon Switch OLED, 2,23 milyon standart Switch satışı gerçekleştirdi.

30 Eylül 2022 itibariyle en çok satan Switch oyunları:

Mario Kart 8 Deluxe – 48.41m Aniral Crossing: New Horizons - 40,17m Super Smash Bros, Ultimate - 29,53m Legend of Zelda: Breath of the Wild – 27.79m Pokemon Sword/Shield – 25.37m Super Mario Odyssey – 24.40m Super Mario Party – 18.35m Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl – 14.92m Ring Fit Adventure – 14.87m Pokemon Let’s Go – 14.81m

Ayrıca Nintendo, günümüzde yarı iletken pazarında yaşanan sorunlar hafifleşmiş olsa da satış hedeflerini düşürmüş durumda. Şirket, bu dönem için toplam 19 milyon donanım satışı öngörüyor. Böylece toplam sevkiyatların Mart 2023'e kadar 126 milyona ulaşması beklenirken, Game Boy'u tahttan indirme yolunda ilerleyen Nintendo Switch, PlayStation 4'ün 117,2 milyonluk satış rakamını da geride bırakabilir.

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Nintendo Switch, şu anda tüm zamanların en çok satan konsolları listesinde ikinci sırada yer alıyor. Listede liderliği üstlenen isim ise 155 milyon satış rakamı ile Playstation 2.

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