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    Anlık Bildirim

    Hogwarts Legacy için büyük yama yayınlandı: İşte düzeltilen hatalar

    2023'ün en çok konuşulan oyunlarından Hogwarts Legacy için ilk büyük yama yayınlandı. Yama, oynanış, performans ve genel kararlılığı iyileştirmeye odaklanıyor.  
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    hogwarts legacy pc yama yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Hogwarts Legacy için ilk büyük yama, PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformları için yayınlandı. Oyun için yayınlanan ikinci güncelleme, tamamen oyuncuların bulduğu hataları ve diğer sorunları düzeltmeye odaklanıyor.

    Hogwarts Legacy için büyük yama neler getiriyor?

    Yeni güncellemeyle çözülen sorunlarında başında, oyuncuların kayıt esnasında yaşadığı çevrimiçi bağlantı sorunu ve DLC ile ilgili bazı hatalar geliyor. Oyunu durdurma sırasında çıkan hatanın yanı sıra görev sırasında oyuncu envanterinin kaybolması gibi iki ana sorunun düzeltildiği belirtildi.

    Resmî yama notlarına göre, ses, kullanıcı arayüzü, sinematik, ışın izleme, performans ve daha birçok teknik hata düzeltildi. Tam PC yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

    Hogwarts Legacy, 7 Şubat'ta piyasaya çıktı. Warner Bros. Games, geçtiğimiz günlerde PS4 ve Xbox One sürümlerinin ertelendiğini ve artık önceki 4 Nisan tarihi yerine 5 Mayıs'ta çıkacağını duyurdu.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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