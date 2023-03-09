Hogwarts Legacy için büyük yama yayınlandı: İşte düzeltilen hatalar

Hogwarts Legacy için büyük yama neler getiriyor?
Yeni güncellemeyle çözülen sorunlarında başında, oyuncuların kayıt esnasında yaşadığı çevrimiçi bağlantı sorunu ve DLC ile ilgili bazı hatalar geliyor. Oyunu durdurma sırasında çıkan hatanın yanı sıra görev sırasında oyuncu envanterinin kaybolması gibi iki ana sorunun düzeltildiği belirtildi.
Resmî yama notlarına göre, ses, kullanıcı arayüzü, sinematik, ışın izleme, performans ve daha birçok teknik hata düzeltildi. Tam PC yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Hogwarts Legacy, 7 Şubat'ta piyasaya çıktı. Warner Bros. Games, geçtiğimiz günlerde PS4 ve Xbox One sürümlerinin ertelendiğini ve artık önceki 4 Nisan tarihi yerine 5 Mayıs'ta çıkacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez