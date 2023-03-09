Hogwarts Legacy için büyük yama yayınlandı: İşte düzeltilen hatalar

Tam Boyutta Gör Hogwarts Legacy için ilk büyük yama, PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformları için yayınlandı. Oyun için yayınlanan ikinci güncelleme, tamamen oyuncuların bulduğu hataları ve diğer sorunları düzeltmeye odaklanıyor.

Hogwarts Legacy PS4 ve Xbox One için tekrar ertelendi! 1 gün önce eklendi

Hogwarts Legacy için büyük yama neler getiriyor?

Yeni güncellemeyle çözülen sorunlarında başında, oyuncuların kayıt esnasında yaşadığı çevrimiçi bağlantı sorunu ve DLC ile ilgili bazı hatalar geliyor. Oyunu durdurma sırasında çıkan hatanın yanı sıra görev sırasında oyuncu envanterinin kaybolması gibi iki ana sorunun düzeltildiği belirtildi.

Resmî yama notlarına göre, ses, kullanıcı arayüzü, sinematik, ışın izleme, performans ve daha birçok teknik hata düzeltildi. Tam PC yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hogwarts Legacy, 7 Şubat'ta piyasaya çıktı. Warner Bros. Games, geçtiğimiz günlerde PS4 ve Xbox One sürümlerinin ertelendiğini ve artık önceki 4 Nisan tarihi yerine 5 Mayıs'ta çıkacağını duyurdu.

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Hogwarts Legacy için ilk büyük yama yayınlandı