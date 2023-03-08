Oyunculara kötü haber: Hogwarts Legacy PS4 ve Xbox One için tekrar ertelendi

Hogwarts Legacy eski nesil konsollar için tekrar ertelendi
Twitter'dan yapılan duyuruda oyunun geliştiricisi Avalanche Software, ''Ekibimiz, tüm platformlarda mümkün olan en iyi deneyimi sunabilmek için çok büyük bir çaba sarf ediyor ve bunu gerçekleştirebilmek için bir miktar daha zamana ihtiyacımız var'' açıklamasıyla oyunun eski nesil konsollar için 4 Nisan’dan 5 Mayıs 2023 tarihineertelendiğini duyurdu. Neyse ki, çok uzun bir erteleme söz konusu değil.
Switch tarafında ise şimdilik herhangi bir erteleme haberi yapılmadı. Bu doğrultuda oyunun 25 Temmuz 2023 tarihinde çıkış yapması bekleniyor. Günümüzde ise Hogwarts Legacy'e olan ilgi artmaya devam ediyor. Öyle ki kısa süre önce HBO'nun, direkt olarak oyunu konu alan bir dizi uyarlaması üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez