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    Anlık Bildirim

    Oyunculara kötü haber: Hogwarts Legacy PS4 ve Xbox One için tekrar ertelendi

    Hogwarts Legacy, eski nesil konsollar için bir kez daha ileri tarihe atıldı. Daha önce Nisan ayında çıkış yapması beklenen açık dünya aksiyon RPG oyunu Mayıs ayına ertelendi.
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    Hogwarts Legacy PS4 ve Xbox One için tekrar ertelendi! Tam Boyutta Gör
    Uzun bir bekleyişin ardından yeni nesil konsol ve PC kullanıcıları buluşan Hogwarts Legacy, yalnızca iki haftada 12 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza attı. Bu doğrultuda sevilen yapımın PS4 ve Xbox One sürümlerine olan heyecan da bir o kadar artmış durumda. Ancak bu bekleyiş bir süre daha devam edecek. Hogwarts Legacy bir kez daha ileri tarihe atıldı.

    Hogwarts Legacy eski nesil konsollar için tekrar ertelendi

    Twitter'dan yapılan duyuruda oyunun geliştiricisi Avalanche Software, ''Ekibimiz, tüm platformlarda mümkün olan en iyi deneyimi sunabilmek için çok büyük bir çaba sarf ediyor ve bunu gerçekleştirebilmek için bir miktar daha zamana ihtiyacımız var'' açıklamasıyla oyunun eski nesil konsollar için 4 Nisan’dan 5 Mayıs 2023 tarihineertelendiğini duyurdu. Neyse ki, çok uzun bir erteleme söz konusu değil.

    Switch tarafında ise şimdilik herhangi bir erteleme haberi yapılmadı. Bu doğrultuda oyunun 25 Temmuz 2023 tarihinde çıkış yapması bekleniyor. Günümüzde ise Hogwarts Legacy'e olan ilgi artmaya devam ediyor. Öyle ki kısa süre önce HBO'nun, direkt olarak oyunu konu alan bir dizi uyarlaması üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 19 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 20 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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