Oyunculara kötü haber: Hogwarts Legacy PS4 ve Xbox One için tekrar ertelendi

Tam Boyutta Gör Uzun bir bekleyişin ardından yeni nesil konsol ve PC kullanıcıları buluşan Hogwarts Legacy, yalnızca iki haftada 12 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza attı. Bu doğrultuda sevilen yapımın PS4 ve Xbox One sürümlerine olan heyecan da bir o kadar artmış durumda. Ancak bu bekleyiş bir süre daha devam edecek. Hogwarts Legacy bir kez daha ileri tarihe atıldı.

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Hogwarts Legacy eski nesil konsollar için tekrar ertelendi

Twitter'dan yapılan duyuruda oyunun geliştiricisi Avalanche Software, ''Ekibimiz, tüm platformlarda mümkün olan en iyi deneyimi sunabilmek için çok büyük bir çaba sarf ediyor ve bunu gerçekleştirebilmek için bir miktar daha zamana ihtiyacımız var'' açıklamasıyla oyunun eski nesil konsollar için 4 Nisan’dan 5 Mayıs 2023 tarihineertelendiğini duyurdu. Neyse ki, çok uzun bir erteleme söz konusu değil.

Switch tarafında ise şimdilik herhangi bir erteleme haberi yapılmadı. Bu doğrultuda oyunun 25 Temmuz 2023 tarihinde çıkış yapması bekleniyor. Günümüzde ise Hogwarts Legacy'e olan ilgi artmaya devam ediyor. Öyle ki kısa süre önce HBO'nun, direkt olarak oyunu konu alan bir dizi uyarlaması üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

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Hogwarts Legacy PS4 ve Xbox One için tekrar ertelendi!