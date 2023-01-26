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    Anlık Bildirim

    Hogwarts Legacy 72 saatlik erken erişim ile geliyor

    Hogwarts Legacy kısa süre içerisinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Yılın en çok beklenen oyununu herkesten önce oynamak isteyenler delüks sürümü satın alabilirler. 
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    Hogwarts Legacy Tam Boyutta Gör
    Yılın en dikkat çekici oyunlarından Hogwarts Legacy için geri sayım devam ederken dijital mağazalarda ön siparişleri erişime açtı. Hogwarts Legacy dijital lüks sürüm önemli bir avantaj ile geliyor.

    Hogwarts Legacy için erken erişim fırsatı

    10 Şubat tarihinde PC ve yeni nesil konsollar için çıkacak olan Hogwarts Legacy, 4 Nisan tarihinde mevcut konsollar için, 25 Temmuz tarihinde de Nintendo Switch için yayınlanacak. Oyunun dijital sürümünde önemli bir hediye var.

    Hogwarts Legacy standart sürüm 699TL ve ön sipariş verenlere Onyx Hippogriff hediye ediliyor. Hogwarts Legacy dijital lüks sürüm 799TL ve 72 saatlik erken erişim hakkı tanınıyor. Ayrıca farklı binek ve kozmetik setler var. Özellikle yayıncılar için bu sürüm oldukça cezbedici.

    Hogwarts Legacy güncel sistem gereksinimleri

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB ya da AMD RX 470 4GB
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: SSD (tercihen), HDD (desteklenen), 720p/60 fps, Düşük Ayarlar

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT ya da Intel Arc A770
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: SSD, 1080p/60 fps, Yüksek Ayarlar

    Ultra 2K Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ya da AMD Radeon RX 6800 XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: SSD, 1440p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar

    Ultra 4K Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti ya da AMD Radeon RX 7900 XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
    • İlave Notlar: SSD, 2160p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 7 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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