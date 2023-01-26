Hogwarts Legacy 72 saatlik erken erişim ile geliyor

Tam Boyutta Gör Yılın en dikkat çekici oyunlarından Hogwarts Legacy için geri sayım devam ederken dijital mağazalarda ön siparişleri erişime açtı. Hogwarts Legacy dijital lüks sürüm önemli bir avantaj ile geliyor.

Hogwarts Legacy için erken erişim fırsatı

10 Şubat tarihinde PC ve yeni nesil konsollar için çıkacak olan Hogwarts Legacy, 4 Nisan tarihinde mevcut konsollar için, 25 Temmuz tarihinde de Nintendo Switch için yayınlanacak. Oyunun dijital sürümünde önemli bir hediye var.

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Hogwarts Legacy standart sürüm 699TL ve ön sipariş verenlere Onyx Hippogriff hediye ediliyor. Hogwarts Legacy dijital lüks sürüm 799TL ve 72 saatlik erken erişim hakkı tanınıyor. Ayrıca farklı binek ve kozmetik setler var. Özellikle yayıncılar için bu sürüm oldukça cezbedici.

Hogwarts Legacy güncel sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB ya da AMD RX 470 4GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD (tercihen), HDD (desteklenen), 720p/60 fps, Düşük Ayarlar

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT ya da Intel Arc A770

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD, 1080p/60 fps, Yüksek Ayarlar

Ultra 2K Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ya da AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD, 1440p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar

Ultra 4K Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti ya da AMD Radeon RX 7900 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD, 2160p/60 fps, Ultra Yüksek Ayarlar

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Hogwarts Legacy lüks sürümde önemli fırsat