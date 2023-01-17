Yılın beklenen oyunu Hogwarts Legacy sızdırıldı: Harita, ana menü ve fazlası

- Yan görevlerle birlikte 70 saat oynanış süresi
- PC donanımlarını zorlayacak
- Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak?
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Yan görevlerle birlikte 70 saat oynanış süresi
Oyunun sadece ana görevleri 35 saat sürecek. Çok sayıda Merlin bulmacası ve yan görevlerin eklenmesiyle birlikte oyunun %100 tamamlanması 70 saat alacak. Bulmacalar, neredeyse tüm sihirlerin kullanılacağı çeşitli şekillerde çözülecek. PlayStation platformuna özel ayrı bir bölüm olacak. Bazı büyüler yalnızca ana hikayede belli aşamaya gelindikten sonra yan görevde açılacak. Bağımsız zindan keşifleri ve boss savaşları da olacak.
PC donanımlarını zorlayacak
Hogwarts Legacy, Harry Potter evrenine dayanan en iyi oyunlardan biri olmakla kalmayacak, aynı zamanda PC donanımının sınırlarını zorlayacak.
Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak?
Hogwarts Legacy, 10 Şubat’ta PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformuna çıkış yapacak. 4 Nisan’da da PS4 ve Xbox One, 25 Temmuz’da da Nintendo Switch için yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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