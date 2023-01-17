Yılın beklenen oyunu Hogwarts Legacy sızdırıldı: Harita, ana menü ve fazlası

Tam Boyutta Gör Warner Bros. Interactive ve Avalanche Software’ın açık dünya rpg oyunu Hogwarts Legacy merakla bekleniyor. Oyunun resmî sanat kitabı yayınlanmadan önce internete düştü ve oyunun ana menüsünden dört bir oranında küçüldüğü söylenen eski dünya haritasına Hogwarts ve Hogsmade için Noel sezonu görünümüne kadar birçok bilgi ortaya çıktı.

Yan görevlerle birlikte 70 saat oynanış süresi

Oyunun sadece ana görevleri 35 saat sürecek. Çok sayıda Merlin bulmacası ve yan görevlerin eklenmesiyle birlikte oyunun %100 tamamlanması 70 saat alacak. Bulmacalar, neredeyse tüm sihirlerin kullanılacağı çeşitli şekillerde çözülecek. PlayStation platformuna özel ayrı bir bölüm olacak. Bazı büyüler yalnızca ana hikayede belli aşamaya gelindikten sonra yan görevde açılacak. Bağımsız zindan keşifleri ve boss savaşları da olacak.

PC donanımlarını zorlayacak

Hogwarts Legacy, Harry Potter evrenine dayanan en iyi oyunlardan biri olmakla kalmayacak, aynı zamanda PC donanımının sınırlarını zorlayacak.

Hogwarts Legacy yeni sistem gereksinimleri açıklandı 4 gün önce eklendi

Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak?

Hogwarts Legacy, 10 Şubat’ta PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformuna çıkış yapacak. 4 Nisan’da da PS4 ve Xbox One, 25 Temmuz’da da Nintendo Switch için yayınlanacak.

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Hogwarts Legacy sızdırıldı: Harita ve ana menü ortaya çıktı