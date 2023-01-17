Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yılın beklenen oyunu Hogwarts Legacy sızdırıldı: Harita, ana menü ve fazlası

    Hogwarts Legacy'nin resmî sanat kitabı sızdırıldı ve oyunun karşılama ekranından haritasına merak edilen birçok şey açığa çıktı.                                 
    1
    Hogwarts Legacy sanat kitabı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Warner Bros. Interactive ve Avalanche Software’ın açık dünya rpg oyunu Hogwarts Legacy merakla bekleniyor. Oyunun resmî sanat kitabı yayınlanmadan önce internete düştü ve oyunun ana menüsünden dört bir oranında küçüldüğü söylenen eski dünya haritasına Hogwarts ve Hogsmade için Noel sezonu görünümüne kadar birçok bilgi ortaya çıktı.

    Yan görevlerle birlikte 70 saat oynanış süresi

    Oyunun sadece ana görevleri 35 saat sürecek. Çok sayıda Merlin bulmacası ve yan görevlerin eklenmesiyle birlikte oyunun %100 tamamlanması 70 saat alacak. Bulmacalar, neredeyse tüm sihirlerin kullanılacağı çeşitli şekillerde çözülecek. PlayStation platformuna özel ayrı bir bölüm olacak. Bazı büyüler yalnızca ana hikayede belli aşamaya gelindikten sonra yan görevde açılacak. Bağımsız zindan keşifleri ve boss savaşları da olacak.

    PC donanımlarını zorlayacak

    Hogwarts Legacy, Harry Potter evrenine dayanan en iyi oyunlardan biri olmakla kalmayacak, aynı zamanda PC donanımının sınırlarını zorlayacak.

    Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak?

    Hogwarts Legacy, 10 Şubat’ta PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformuna çıkış yapacak. 4 Nisan’da da PS4 ve Xbox One, 25 Temmuz’da da Nintendo Switch için yayınlanacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız