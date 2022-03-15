Harry Potter hayranlarına müjde: Hogwarts Legacy bu yıl erişime sunulabilir

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Popüler fantastik kitap serisi Harry Potter'ın yeni oyunu Hogwarts Legacy üzerinde çalışmalar 2020 yılından beri devam ediyor. Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy, yakın bir zamanda erişime sunulabilir.

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2022'de erişime sunulması planlanan Hogwarts Legacy, 1800’lü yıllarda Harry Potter kitaplarındaki büyücülük okulu olan Hogwarts’ta kendi cadınızı veya büyücünüzü oluşturabileceğiniz bir açık dünya oyunu olacak.

PlayStation, 17 Mart'ta Hogwarts Legacy odaklı özel bir canlı yayın yapacak

PlayStation, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda 17 Mart tarihinde özel bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Bu etkinlik daha çok Hogwarts Legacy odaklı olacak. Hogwarts Legacy'nin, 14 dakikalık PlayStaiton 5'te oynanış videosununda olacağı canlı yayın yaklaşık 20 dakika sürecek.

Canlı yayın, Türkiye'de 18 Mart saat 00.00'da başlayacak. Oynanış videosu gösterildikten sonra oyunun geliştirici ekibinin oyun hakkındaki görüşlerini belirtmesiyle sona ermesi beklenen etkinlikte, oyunun çıkış tarihi de paylaşılabilir.

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Hogwarts Legacy'nin bu yıl erişime sunulması planlanıyor