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    Warner Bros hayran kaldı! Hogwarts Legacy iki haftada 12 milyon sattı

    Warner Bros, Avalanche tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy’den çok memnun olduğunu belirtirken oyun, daha ilk iki haftasında yüksek satış rakamlarına ulaşmış durumda.
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    Warner Bros hayran kaldı! Hogwarts Legacy para basıyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Warner Bros, Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy oyunundan oldukça memnun. Warner Bros. Games başkanı David Haddad, oyundan ve oyuncuların muhteşem katılımlarından çok memnun olduklarını belirtirken Hogwarts Legacy ise güçlü satış rakamlarıyla büyülüyor.

    Hogwarts Legacy büyülüyor

    Avalanche tarafından geliştirilen, 10 Şubat tarihinde PS5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülen açık dünya aksiyon RPG türündeki Hogwarts Legacy, şirketin şimdiye kadarki en büyük çıkışını yaptı. Verilere göre ilk iki haftada oyun 12 milyon kopya sattı ve 850 milyon dolar gelir elde etti. Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları sadece 406 milyon dolar hasıla elde etmişti. Dolayısıyla Hogwarts Legacy, son Harry Potter evreninde geçen filmi ikiye katlamış durumda.

    Bunlara ek olarak oyuna dair bazı istatistikler de paylaşıldı. Oyuncular Hogwarts Legacy’de 267 milyon saat geçirirken, 393 milyon sihirli bitki ekmiş, 242 milyon iksir yapmış ve 1.25 milyar Dark Wizard’ı yenmiş. Ek olarak Hogwarts Legacy’nin 4 Nisan'da PS4 ve Xbox One için, 25 Temmuz'da ise Nintendo Switch için çıkacağını da belirtelim.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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