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    Anlık Bildirim

    Hogwarts Legacy’yi gerçek bir asa ile oynayabilirsiniz, nasıl mı?

    Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy, Harry Potter evrenini sevenler için yapılmış en iyi oyun ve oyundaki büyüler artık gerçek bir asa ile yapılabiliyor.
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    Hogwarts Legacy’yi gerçek bir asa ile oynayabilirsiniz, nasıl mı? Tam Boyutta Gör
    Hogwarts’ta yazılım öğretiliyor mu bilmiyorum ancak bilgisayar dünyasına olduğu kadar Harry Potter evrenine de tutkulu olan bir geliştirici, Hogwarts Legacy’deki büyüleri gerçekten bir asaya getiriyor. Hareketleri algılayan asa sayesinde büyüler tuşlara basmadan yapılabiliyor.

    Hogwarts Legacy'de büyüleri asa ile yapmak

    Reddit kullanıcısı "That's-so-Mo" görünüşe göre Hogwarts Legacy’deki büyüleri tuşa basarak yapmaktan bıkmış durumda. Projesinde Hogwarts Legacy için Kano asasını kullanan Mo’nun temel fikri esasında son derece basit. Asanın içinde bulunan Raspberry Pi Zero W yardımıyla hareketler algılanıyor ve ardından ilgili büyünün tuşuna basılmış gibi oyuna aktarılıyor.

    Harekete duyarlı olan asa ile büyü yapmak için ise gerçekten yapacağınız büyüyü öğrenmeniz gerekiyor. Zira bildiğiniz gibi oyunda ve Harry Potter evreninde her büyünün farklı bir yapılış şekli/jesti bulunuyor. Mo’nun projesinde gerçekleştirdiği bu eğlenceli etkileşimde biraz gecikme olsa da "Lumos", "Wingardium Leviosa" ve "Avada Kedavra" gibi büyüleri elinizdeki asa ile yapmak son derece yaratıcı görünüyor.

    Kaynakça https://github.com/Thats-so-Mo/Hogwarts-Legacy-Wand https://www.tomshardware.com/news/harry-potter-and-the-raspberry-pi-powered-wand
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 8 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 14 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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