Tam Boyutta Gör Hogwarts’ta yazılım öğretiliyor mu bilmiyorum ancak bilgisayar dünyasına olduğu kadar Harry Potter evrenine de tutkulu olan bir geliştirici, Hogwarts Legacy’deki büyüleri gerçekten bir asaya getiriyor. Hareketleri algılayan asa sayesinde büyüler tuşlara basmadan yapılabiliyor.

Hogwarts Legacy'de büyüleri asa ile yapmak

Reddit kullanıcısı "That's-so-Mo" görünüşe göre Hogwarts Legacy’deki büyüleri tuşa basarak yapmaktan bıkmış durumda. Projesinde Hogwarts Legacy için Kano asasını kullanan Mo’nun temel fikri esasında son derece basit. Asanın içinde bulunan Raspberry Pi Zero W yardımıyla hareketler algılanıyor ve ardından ilgili büyünün tuşuna basılmış gibi oyuna aktarılıyor.

Hogwarts Legacy - inceleme 1 gün önce eklendi

Harekete duyarlı olan asa ile büyü yapmak için ise gerçekten yapacağınız büyüyü öğrenmeniz gerekiyor. Zira bildiğiniz gibi oyunda ve Harry Potter evreninde her büyünün farklı bir yapılış şekli/jesti bulunuyor. Mo’nun projesinde gerçekleştirdiği bu eğlenceli etkileşimde biraz gecikme olsa da "Lumos", "Wingardium Leviosa" ve "Avada Kedavra" gibi büyüleri elinizdeki asa ile yapmak son derece yaratıcı görünüyor.

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Hogwarts Legacy’yi gerçek bir asa ile oynayabilirsiniz, nasıl mı?