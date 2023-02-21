Hogwarts Legacy’yi gerçek bir asa ile oynayabilirsiniz, nasıl mı?

Hogwarts Legacy'de büyüleri asa ile yapmak
Reddit kullanıcısı "That's-so-Mo" görünüşe göre Hogwarts Legacy’deki büyüleri tuşa basarak yapmaktan bıkmış durumda. Projesinde Hogwarts Legacy için Kano asasını kullanan Mo’nun temel fikri esasında son derece basit. Asanın içinde bulunan Raspberry Pi Zero W yardımıyla hareketler algılanıyor ve ardından ilgili büyünün tuşuna basılmış gibi oyuna aktarılıyor.
Harekete duyarlı olan asa ile büyü yapmak için ise gerçekten yapacağınız büyüyü öğrenmeniz gerekiyor. Zira bildiğiniz gibi oyunda ve Harry Potter evreninde her büyünün farklı bir yapılış şekli/jesti bulunuyor. Mo’nun projesinde gerçekleştirdiği bu eğlenceli etkileşimde biraz gecikme olsa da "Lumos", "Wingardium Leviosa" ve "Avada Kedavra" gibi büyüleri elinizdeki asa ile yapmak son derece yaratıcı görünüyor.Kaynakça https://github.com/Thats-so-Mo/Hogwarts-Legacy-Wand https://www.tomshardware.com/news/harry-potter-and-the-raspberry-pi-powered-wand Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.