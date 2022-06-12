Apple, artık Hollanda’da arkadaşlık uygulamaları için alternatif ödeme yöntemlerine izin verecek

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Apple ve Google, son yıllarda birçok hükümet tarafından ciddi baskılar altında kaldı. Tekel davranışlarından dolayı birçok soruşturma ve yaptırım altında kalan Apple, Hollanda’nın isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı. Bundan sonra Hollanda’da arkadaşlık uygulamaları, App Store dışındaki alternatif ödeme yöntemlerini kullanabilecek.

Apple, milyonlarca Euro cezanın ardından kurallara uymayı kabul etti

Geçtiğimiz yıl Hollanda Tüketiciler ve Piyasalar Kurumu, arkadaşlık uygulamaları için alternatif ödeme yöntemlerini zorunlu kılmıştı. Bu kurala uymayan Apple, tam 10 hafta boyunca her hafta 5 milyon Euro cezaya çarptırılmıştı. Toplam 50 milyon Euro ceza ödemek zorunda kalan Apple daha sonra App Store kurallarını değiştirse de Hollanda yeni kuralları da kabul etmedi ve Apple’a daha çok ceza kesti. Nereydese bir yıl süren bu sürecin ardından Apple, sonunda Tinder gibi arkadaşlık uygulamaları için alternatif ödeme yöntemlerine izin verdi. Hollanda Otoritesi, “Apple, adil olmayan koşullarını değiştirdi ve artık Hollanda’daki arkadaşlık uygulamalarında farklı ödeme yöntemlerine izin verecek” dedi. Ayrıca Apple’ın piyasayı adil ve açık tutma konusunda sorumluluk almadığını belirten kurum, Apple’ı ciddi anlamda eleştirdi.

Birleşik Krallık Apple'ı eleştirdi 1 gün önce eklendi

Apple, Hollanda’da App Store kurallarını değiştirdi ve artık geliştiriciler, arkadaşlık uygulamalarında alternatif ödeme yöntemleri kullanabilecek. Ancak Apple’ın alternatif ödeme yöntemlerinden de bir miktar komisyon alacağı belirtilmiş.

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