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    Apple’ın bulut oyunları yasağı ve WebKit’i zorunlu yapması rekabete aykırı olarak ilan edildi

    Küresel anlamda birçok yaptırım ile karşı karşıya kalan Apple, bir darbe daha almak üzere. Birleşik Krallık, Apple’ın bulut oyunları yasağını ve WebKit’i zorunlu yapmasını haksız buldu.
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    Birleşik Krallık Apple'ı eleştirdi
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    Apple, dünya genelinde birçok hükümet ve devlet teşkilatı tarafından soruşturma altında. Apple, son zamanlarda Hollanda’da arkadaşlık sitelerinde Apple Pay’i zorunlu yapması ile birçok ceza yedi. Apple Pay sistemi ile de haksız rekabet ettiği iddia edilen Apple, donanım tarafında da bazı yaptırımlara maruz kalıyor. Yakında USB-C kullanmak zorunda kalacak firma, Birleşik Krallık tarafından ciddi anlamda eleştirildi ve bazı hamleleri rekabete aykırı ilan edildi.

    Apple’ın oyun akışı hizmetlerini engellemesi haksız rekabete giriyor

    Mobil internetlerin inanılmaz hızlara ulaşması ile bulut akışı hizmetleri ciddi anlamda popülerleşti. Xbox Cloud Gaming, GeForce Now ve Stadia, dünya genelinde ciddi bir kullanıcı topluluğu kazanmış durumda. Android ve Windows tarafında bulut akışı hizmetlerinin kullanımı için uygulama sunan bu firmalar, Apple’ın App Store kuralları ile ciddi anlamda uğraşmak zorunda kalmıştı. Tek bir uygulama altında birden fazla oyuna erişime izin vermeyen Apple; Xbox Cloud Gaming, Stadia ve GeForce Now’ı alternatif yollar aramaya itti. Firmalar, Safari üzerinden web uygulaması sunsa da Birleşik Krallık, bu durumu haksız rekabet olarak nitelendirdi.

    Birleşik Krallık Apple'ı eleştirdi
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    Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, Apple’ın bulut akış hizmetlerini engellemesini haksız rekabet olarak nitelendirdi. Açıklamalarında Google ve Apple’ın tekellik konusunda çok ileri gittiğini belirten otorite, bulut oyun hizmetlerinin engellemesinin hem geliştiricilere hem de kullanıcılara ciddi anlamda zarar verdiğini belirtti. Oyunların App Store’da ciddi bir gelir kaynağı olduğu belirtilirken Apple’ın bulut akış uygulamalarını engelleyerek haksız rekabet yaptığı belirtildi.

    WebKit motorunun kullanılmak zorunda olması da haksız rekabete giriyor

    Apple, iOS platformunda alternatif tarayıcılara izin verse de App Store’da yayınlanan bütün tarayıcılar, Apple’ın WebKit motorunu kullanmak zorunda. Böylece Apple, bütün tarayıcıların hızının ve özelliklerinin Safari’yi geçmesini engelliyor. Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, Apple’ın WebKit morounu zorunlu yapmasını da haksız rekabet olarak nitelendirdi. Otoriyeye göre Apple, WebKit’i zorunlu yaparak Safari tarayıcısından daha hızlı ve kullanışlı tarayıcıların geliştirilmesini engelliyor. Ayrıca WebKit motorunun Web uygulamaları konusunda limitleyici olmasının da kullanıcılara zarar verdiği belirtildi.

    Birleşik Krallık Apple'ı eleştirdi
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     Apple, Birleşik Krallık tarafından geçtiğimiz sene soruşturma altına alınmıştı. Soruşturma sonuncunda birçok alanda Apple’ın haksız rekabete yer verdiğine karar verilmiş durumda. App Store’un sözleşme ve şartları ise hala soruşturma altında. Birleşik Krallık, soruşturmanın sonucunda Apple’a bahsedilen konularda yaptırım uygulayabilir. Apple’a karşı haksız rekabet iddiaları her geçen yıl büyüyor. Bakalım firma, bu iddialardan kurtulabilecek mi.

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 3 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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