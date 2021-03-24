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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HomePod Mini gizli bir ısı sensörüne sahip

    HomePod Mini üzerine yapılan çalışmalar gizli bir sıs sensörünün varlığını ortaya çıkardı. Sensör ortamın sıcaklığını ve nemini ölçebiliyor. Henüz sensör aktif hale getirilmemiş.
    24 Mart 2021, 17:30 (3 sa.)
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    1
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HomePod Mini gizli bir ısı sensörüne sahip
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    Daha çok elektrikli araç ve sanal gerçeklik sektörlerine ağırlık verdiği için Apple akıllı hoparlör sınıfında çok etkili olamadı. Kısa süre önce HomePod üretimini durduran firma yola HomePod Mini ile devam ediyor. Yapılan araştırmalar HomePod Mini içerisinde gizli bir sensör buldu.

    Daha verimli olabilir

    HomePod Mini hali hazırda sesli asistan üzerinden kontrol ediliyor ve HealthKit desteği sayesinde uyumlu akıllı cihazlara da komut verebiliyor. Bununla birlikte bazı verileri üçüncü taraf platformlardan sağlamak zorunda.

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    Ayrıca Bkz. "Rapoo yeni kablosuz fare-klavye setini duyurdu"

    iFixit tarafından bileşenlerine ayrılan HomePod Mini içerisinde gizli bir sensör keşfedildi. Texas Instruments Inc. tarafından tasarlanan HDC2010 sıcaklık ve nem sensörü aktif değil. Yani sistem tarafından kullanılmıyor.

    Kaynaklar yakın dönemde yayınlanacak büyük bir güncelleme ile hoparlörün ortamdaki sıcaklık ve nem oranlarını ölçebileceğini düşünüyor. Böylece termostat gibi ilgili akıllı cihazlara otomatik olarak talimat vererek belirli fonksiyonları harekete geçirmesi mümkün olacak.

    Google ve Amazon’un ekosistemi bu tarz verileri alabilecek çeşitli sensörlerle donatılmış. Bu bakımdan daha verimli ve etkili bir ağ oluşturabiliyor. Apple ise bu konuda oldukça geride sayılır. HomePod Mini bu açıdan bir ilk adım olabilir.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/apple-homepod-mini-secret-sensor-for-smart-home-thermostats
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    antique 19 dakika önce

    bilardoyu oynayan ıstaka.. sen sadece onu tutuyorsun tıpkı golf oynayan adamın çantasını tutan eleman gibi ??😎

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cangunner (Can G) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    *HealthKit değil HomeKit desteği



    Şuan diy şeklinde RGB HomeKit destekli aydınlatma yaptım. Eski iPhone 5S’i de jailbreak yapıp HomePod olarak kullanıyorum :)
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