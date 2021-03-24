HomePod Mini gizli bir ısı sensörüne sahip

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Daha çok elektrikli araç ve sanal gerçeklik sektörlerine ağırlık verdiği için Apple akıllı hoparlör sınıfında çok etkili olamadı. Kısa süre önce HomePod üretimini durduran firma yola HomePod Mini ile devam ediyor. Yapılan araştırmalar HomePod Mini içerisinde gizli bir sensör buldu.

Daha verimli olabilir

HomePod Mini hali hazırda sesli asistan üzerinden kontrol ediliyor ve HealthKit desteği sayesinde uyumlu akıllı cihazlara da komut verebiliyor. Bununla birlikte bazı verileri üçüncü taraf platformlardan sağlamak zorunda.

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iFixit tarafından bileşenlerine ayrılan HomePod Mini içerisinde gizli bir sensör keşfedildi. Texas Instruments Inc. tarafından tasarlanan HDC2010 sıcaklık ve nem sensörü aktif değil. Yani sistem tarafından kullanılmıyor.

Kaynaklar yakın dönemde yayınlanacak büyük bir güncelleme ile hoparlörün ortamdaki sıcaklık ve nem oranlarını ölçebileceğini düşünüyor. Böylece termostat gibi ilgili akıllı cihazlara otomatik olarak talimat vererek belirli fonksiyonları harekete geçirmesi mümkün olacak.

Google ve Amazon’un ekosistemi bu tarz verileri alabilecek çeşitli sensörlerle donatılmış. Bu bakımdan daha verimli ve etkili bir ağ oluşturabiliyor. Apple ise bu konuda oldukça geride sayılır. HomePod Mini bu açıdan bir ilk adım olabilir.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/apple-homepod-mini-secret-sensor-for-smart-home-thermostats

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