Homescapes ve Gardenscapes reklamları yasaklandı

Geliştiricisi Rus Playrix’i milyarderler arasına sokan Homescapes ve Gardenscapes oyunları mobil dünyada en çok oynanan yapımlar arasında. Bununla birlikte Playrix’in başı reklamlarla dertte.

Yanıltıcı reklamlar

Homescapes ve Gardenscapes gibi Playrix’in oyunlarını oynayan ve aynı zamanda reklamlarına da denk gelen oyuncular bir gariplik sezmişlerdir. Renk eşleme ve kazanılan puanlarla dekorasyon yapma mantığına dayanan oyunların reklamlarında bulmaca çözme ve nesne seçme şeklinde gösterilen animasyonlar yer alıyor.

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İngiltere Reklam Standartları Otoritesi de bu garipliğin farkına varmış durumda. Bu iki oyunun reklamları otorite tarafından gerçeği yansıtmadığı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Değerlendirmede kullanıcıların yaptığı şikayetler de dikkate alınmış. Bu reklamların bir daha tekrar etmemesi isteniyor.

Playrix reklamlarda gösterilen oyun mekaniğinin bazı zamanlarda bazı kullanıcıların karşısına çıkarıldığını belirtiyor ancak reklamlara bakarak oyunu yükleyenlerin daha ilk seviyede sildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar oyun geliştiricilerinin ana mekaniği gizleyerek farklı türden hoşlanan kullanıcıları da oyuna çekmek için yanıltıcı reklamlara sık sık başvurduğunu belirtiyor. Otoritenin bu kararı bu tarz reklamların da önünü kesebilir.

https://www.bbc.com/news/amp/technology-54509970

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