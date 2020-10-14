Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Homescapes ve Gardenscapes reklamları yasaklandı

    Renk eşleme türüne dayanan Homescapes ve Gardenscapes mobil oyunlarının bulmaca mekaniğine sahipmiş gibi reklamlar vermesi düzenleyici otoritelerin tepkisini çekti.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2,8b
    1
    7
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Homescapes ve Gardenscapes reklamları yasaklandı

    Geliştiricisi Rus Playrix’i milyarderler arasına sokan Homescapes ve Gardenscapes oyunları mobil dünyada en çok oynanan yapımlar arasında. Bununla birlikte Playrix’in başı reklamlarla dertte.

    Yanıltıcı reklamlar

    Homescapes ve Gardenscapes gibi Playrix’in oyunlarını oynayan ve aynı zamanda reklamlarına da denk gelen oyuncular bir gariplik sezmişlerdir. Renk eşleme ve kazanılan puanlarla dekorasyon yapma mantığına dayanan oyunların reklamlarında bulmaca çözme ve nesne seçme şeklinde gösterilen animasyonlar yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Pandemi süreci Rusya’dan dev bir oyun şirketi çıkardı

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    İngiltere Reklam Standartları Otoritesi de bu garipliğin farkına varmış durumda. Bu iki oyunun reklamları otorite tarafından gerçeği yansıtmadığı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Değerlendirmede kullanıcıların yaptığı şikayetler de dikkate alınmış. Bu reklamların bir daha tekrar etmemesi isteniyor.

    Playrix reklamlarda gösterilen oyun mekaniğinin bazı zamanlarda bazı kullanıcıların karşısına çıkarıldığını belirtiyor ancak reklamlara bakarak oyunu yükleyenlerin daha ilk seviyede sildiği ifade ediliyor.

    Uzmanlar oyun geliştiricilerinin ana mekaniği gizleyerek farklı türden hoşlanan kullanıcıları da oyuna çekmek için yanıltıcı reklamlara sık sık başvurduğunu belirtiyor. Otoritenin bu kararı bu tarz reklamların da önünü kesebilir.



    https://www.bbc.com/news/amp/technology-54509970 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    59 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf.
    Yeni mi fark etmişler. Bir çok oyunda bu tarz oynanış ile alakasız reklamlara başvuruluyor.
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    soneday (Soner Çakır) 1 hf.
    lords mobile, red alert 2 reklamı yayınlıyor facebookta
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf.
    Ulan yanlış oyunu kurdum sanıp silmiştim :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Çinli geliştiricilerin oyunlarının reklamları hep böyle aldatıcı. Çoğu da tırt oyunlar. Tencent harici kalanını çöpe at gitsin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf.
    Yeni mi fark etmişler. Bir çok oyunda bu tarz oynanış ile alakasız reklamlara başvuruluyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Umutcan 1 hf. Ulan Musk
    Çoğu firma bunu yapıyor ama yapan firma Rus olunca İngiltere'nin gözünde daha çok dikkat çekiyor muhtemelen. Atılan adım doğru tabi ama kayırmadan tüm firmalara benzer yaptırım yaparlar umarım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Liquist 1 hf.
    Burası da politik trollerin yuvası haline geldi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 1 hf.
    süpriz süpriz! ingilterede olunca bizim her şeye karşı z kuşağında gık yok!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek 1 hf. realme 7 Pro modeli 20 Ekim’de ülkemizde 1 hf. Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor 1 hf. Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor 1 hf. AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor? 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Ekim 2020 1 hf. Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor 1 hf. Nvidia 2021’de TSMC’nin 7 nm noduna geçebilir 1 hf. Samsung Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesi aldı 1 hf. Koç Üniversitesi, ana rahmindeki bebeğin hastalıklarını tespit eden yapay zekâ yazılımı geliştirdi 1 hf. OnePlus 8T tanıtıldı: 120 Hz ekran, 65 W hızlı şarj, dörtlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası 1 hf. Alman üreticiden bir SUV daha: İşte yeni Volkswagen Taos 1 hf. Assassin's Creed Valhalla PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Apple, yeni iPhone, iPad ve Mac müşterilerine 3 aylık Apple Arcade aboneliği verecek 1 hf. Xiaomi, Redmi K30 serisinin son modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor: K30S 1 hf. Xiaomi mağazalarında belirli ürünlerde indirim var 1 hf. Chrome OS 86 kullanıma sunuldu: Özel imleç renkleri, giriş ekranı iyileştirmeleri ve daha fazlası 1 hf. Audi Q8'in şarj edilebilir hibrit versiyonu tanıtıldı: Q8 TFSIe Quattro 1 hf. Monster Hunter filminin ilk fragmanı hayranların tepkisini çekti 1 hf. ASUS’tan 400 serisi anakartlar için açıklama geldi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Homescapes ve Gardenscapes reklamları yasaklandı Sonraki Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek 1 hf. Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 ufukta görüldü: Çıkış tarihi 400 serisi BIOS güncellemesine denk geliyor 1 hf. Reuters: Huawei, Honor'u 3.7 milyar dolara satmak için görüşmeler yapıyor 1 hf. PS Store'da büyük indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 1 hf. Blue Origin, aynı roketi yedi kez uzaya göndererek yeniden kullanılabilirlik rekoru kırdı 1 hf. Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var 1 hf. ROKETSAN açıkladı: İkinci kez uzaya çıkıyoruz 1 hf. 300 beygirlik yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport tanıtıldı 1 hf. Huawei sekizgen kameralı Mate 40'ın ilk görüntüsünü yayınladı 1 hf. Steam'de Assassin's Creed oyunlarına büyük indirimler 1 hf. Samsung dayanıklılık odaklı SD kartlarını duyurdu 1 hf. Apple kulaklık ve güç adaptörleri indirime giriyor 1 hf. iPhone 12 kasasında anten detayı: Antennagate olabilir mi? 1 hf. SEGA’dan Xbox Series S bekleyenleri üzecek Yakuza: Like a Dragon grafik ayarları açıklaması geldi 1 hf. Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı 1 hf. Matrix 4 aktöründen heyecanlandıran açıklama: "Matrix 4 sinema sektörünü değiştirecek" 1 hf. iPhone 12 duvar kağıtları [Galeri] 1 hf. iPhone 12'yi 4 kat daha sağlam yapan Ceramic Shield teknolojisi nedir? 1 hf. iPhone 12 sonrası AirPods ve servis fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar 1 hf. Amazon Prime Day’de ikinci günün düşen ilk fırsatları Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız