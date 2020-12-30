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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda, 2022 itibariyle Rusya'daki otomobil satışını durduracak

    Üretim ve satış operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı alan Honda, 2022 yılı itibariyle Rusya'daki bayilere yeni araç göndermeyeceğini açıkladı. Motosiklet ve güç ürünleri satışı devam edecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Honda, 2022 itibariyle Rusya'daki otomobil satışını durduracak
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını pek çok sektör gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu kapsamda yeniden yapılanma sürecine giren bazı üreticiler daha güçlü oldukları pazarlara odaklanmaya başladı.

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    Bu yönde karar alan markalardan biri de Japon üretici Honda oldu. Rusya pazarından çekileceğini duyuran Honda, 2022 yılı itibariyle ülkedeki bayilere yeni araç gönderilmeyeceğini açıkladı. Rusya'daki varlığını motosiklet ve güç ürünleri satışıyla sürdüreceğini belirten şirketin satış sonrası hizmetlere yönelik faaliyetlerini de sürdüreceği ifade edildi.

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    Rusya'daki binek otomobil pazarında sadece CR-V ve Pilot modelleriyle varlık gösteren Honda'nın bu kararı aslında çok da sürpriz olmadı. Zira Reuters'ın haberine göre şirket geçtiğimiz ay Rusya'da sadece 79 adet otomobil satabildi. Ocak-Kasım dönemindeki satışları ise yüzde 15 düşüşle 1383 adet olarak gerçekleşti. Diğer Japon üreticiler Toyota ve Nissan'ın aksine Honda'nın Rusya'da herhangi bir üretim faaliyeti de bulunmuyor.

    Japon üretici Honda'nın yeniden yapılanma süreci kapsamında aldığı kararlar bununla sınırlı değil. Şirketten daha önce yapılan açıklamada Türkiye'nin de aralarında olduğu dünyanın farklı bölgelerindeki üretim faaliyetlerine son verileceği açıklanmıştı. Böylece Türkiye'deki Honda Civic üretimi 2021 yılında son bulacak.



    https://www.reuters.com/article/us-russia-autos-honda/honda-to-stop-auto-sales-in-russia-in-2022-idUSKBN2940Q8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    1 saat önce
    ccc231

    guzel

    4 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    5 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    13 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    CapriceClassic 47 sn. ( Mesaj Silindi )
    Honda yakında tüm Avrupa’dan çekilecekmiş gibi geliyor. Abd piyasası ile yetinecekler sanki...
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