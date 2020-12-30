Honda, 2022 itibariyle Rusya'daki otomobil satışını durduracak

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını pek çok sektör gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu kapsamda yeniden yapılanma sürecine giren bazı üreticiler daha güçlü oldukları pazarlara odaklanmaya başladı.

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Bu yönde karar alan markalardan biri de Japon üretici Honda oldu. Rusya pazarından çekileceğini duyuran Honda, 2022 yılı itibariyle ülkedeki bayilere yeni araç gönderilmeyeceğini açıkladı. Rusya'daki varlığını motosiklet ve güç ürünleri satışıyla sürdüreceğini belirten şirketin satış sonrası hizmetlere yönelik faaliyetlerini de sürdüreceği ifade edildi.

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Rusya'daki binek otomobil pazarında sadece CR-V ve Pilot modelleriyle varlık gösteren Honda'nın bu kararı aslında çok da sürpriz olmadı. Zira Reuters'ın haberine göre şirket geçtiğimiz ay Rusya'da sadece 79 adet otomobil satabildi. Ocak-Kasım dönemindeki satışları ise yüzde 15 düşüşle 1383 adet olarak gerçekleşti. Diğer Japon üreticiler Toyota ve Nissan'ın aksine Honda'nın Rusya'da herhangi bir üretim faaliyeti de bulunmuyor.

Japon üretici Honda'nın yeniden yapılanma süreci kapsamında aldığı kararlar bununla sınırlı değil. Şirketten daha önce yapılan açıklamada Türkiye'nin de aralarında olduğu dünyanın farklı bölgelerindeki üretim faaliyetlerine son verileceği açıklanmıştı. Böylece Türkiye'deki Honda Civic üretimi 2021 yılında son bulacak.

https://www.reuters.com/article/us-russia-autos-honda/honda-to-stop-auto-sales-in-russia-in-2022-idUSKBN2940Q8

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