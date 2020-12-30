Honda, 2022 itibariyle Rusya'daki otomobil satışını durduracak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını pek çok sektör gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu kapsamda yeniden yapılanma sürecine giren bazı üreticiler daha güçlü oldukları pazarlara odaklanmaya başladı.İlginizi Çekebilir Honda, Avrupa'da benzinli ve dizel model satışını bitirecek
Bu yönde karar alan markalardan biri de Japon üretici Honda oldu. Rusya pazarından çekileceğini duyuran Honda, 2022 yılı itibariyle ülkedeki bayilere yeni araç gönderilmeyeceğini açıkladı. Rusya'daki varlığını motosiklet ve güç ürünleri satışıyla sürdüreceğini belirten şirketin satış sonrası hizmetlere yönelik faaliyetlerini de sürdüreceği ifade edildi.
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Rusya'daki binek otomobil pazarında sadece CR-V ve Pilot modelleriyle varlık gösteren Honda'nın bu kararı aslında çok da sürpriz olmadı. Zira Reuters'ın haberine göre şirket geçtiğimiz ay Rusya'da sadece 79 adet otomobil satabildi. Ocak-Kasım dönemindeki satışları ise yüzde 15 düşüşle 1383 adet olarak gerçekleşti. Diğer Japon üreticiler Toyota ve Nissan'ın aksine Honda'nın Rusya'da herhangi bir üretim faaliyeti de bulunmuyor.
Japon üretici Honda'nın yeniden yapılanma süreci kapsamında aldığı kararlar bununla sınırlı değil. Şirketten daha önce yapılan açıklamada Türkiye'nin de aralarında olduğu dünyanın farklı bölgelerindeki üretim faaliyetlerine son verileceği açıklanmıştı. Böylece Türkiye'deki Honda Civic üretimi 2021 yılında son bulacak.
https://www.reuters.com/article/us-russia-autos-honda/honda-to-stop-auto-sales-in-russia-in-2022-idUSKBN2940Q8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be