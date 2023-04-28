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    Hong Kong’da bankalara genelge: Kripto şirketlerini destekleyin

    Hong Kong Para Otoritesi, bankaların düzenlenmiş sanal varlık işletmelerini şehirdeki banka hesaplarına olan meşru ihtiyaçları ile desteklemeleri gerektiğini söyledi.
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    Hong Kong’da bankalara genelge Tam Boyutta Gör
    Hong Kong Para Otoritesi’nin yayınladığı genelgede, bankaların lisans alan kripto para şirketlerini şehirdeki ödeme ihtiyaçları doğrultusunda desteklemeleri gerektiği belirtildi. Bankaların yeni endüstriler için uygulanan riskten arındırma yaklaşımından kaçınması gerektiği ifade edildi. Ayrıca personellerin eğitilmesi ve kripto sektörü için özel ekipler oluşturmak için hareket geçmeleri bildirildi.

    Hong Kong‘un kripto borsaları için yeni lisanslama rejimini mayıs ayında yayınlaması bekleniyor. Düzenleme ile perakende yatırımcıların 1 Haziran itibarıyla BTC ve ETH gibi önde gelen kripto varlıkların alım-satımına izin verilecek. Ülkedeki dijital varlık hizmeti sağlayıcılarının onay sürecinde olduğu bildirilmişti. 

    Bunun yanında Signature Bank ve Silvergate Capital Corp.’un bu yılki ABD bankacılık krizinde çökmesi, şirketler için büyük bir darbe oldu ve sektörü alternatif ödeme kanalları için keşif yapmaya zorladı. 

    Devam eden bu karmaşa, ABD’nin kripto endüstrisi üzerindeki düzenleyici baskıyı artırmasına ve bundan kaynaklanan likidite riskleri hakkında uyarılarda bulunmasına yol açtı.

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