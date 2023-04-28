Hong Kong’da bankalara genelge: Kripto şirketlerini destekleyin

Hong Kong‘un kripto borsaları için yeni lisanslama rejimini mayıs ayında yayınlaması bekleniyor. Düzenleme ile perakende yatırımcıların 1 Haziran itibarıyla BTC ve ETH gibi önde gelen kripto varlıkların alım-satımına izin verilecek. Ülkedeki dijital varlık hizmeti sağlayıcılarının onay sürecinde olduğu bildirilmişti.
Bunun yanında Signature Bank ve Silvergate Capital Corp.’un bu yılki ABD bankacılık krizinde çökmesi, şirketler için büyük bir darbe oldu ve sektörü alternatif ödeme kanalları için keşif yapmaya zorladı.
Devam eden bu karmaşa, ABD’nin kripto endüstrisi üzerindeki düzenleyici baskıyı artırmasına ve bundan kaynaklanan likidite riskleri hakkında uyarılarda bulunmasına yol açtı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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