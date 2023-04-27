Tam Boyutta Gör Hong Kong, Mayıs ayında kripto para lisans yönergelerini yayınlayacak. Hong Kong Menkul Kıymetler Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), 1 Haziran itibarıyla lisans alan kripto borsalarının, perakende yatırımcılara Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen token’ların alım satımına izin vermeyi planlıyor.

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SFC, kripto endüstrisi ve Hong Kong adına önemli bir duyuruda bulundu. Son üç aydır kripto çalışmalarının üzerine özenle düşen Hong Kong, önümüzdeki ay kripto borsası lisans yönergelerini açıklayacığını bildirdi. Ülkedeki sanal varlık hizmeti sağlayıcılarının onay sürecinde olduğu bildirilirken, bazı ticaret platformlarının SFC’nin gözetimi altında kripto hizmeti sunmaya başladığı belirtildi. Kripto piyasasını dolaylı yoldan etkileyen Hong Kong’un hamleleri, yatırımcılarda merak uyandırmaya devam ediyor.

OSL ve Hashkey Group, bu ticaret platformları arasında yer alıyor. Bitget borsası ise yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte Hong Kong’da hizmet vermeyi durduracağını açıkladı.

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Hong Kong, kripto para borsaları için yol haritası açıklayacak