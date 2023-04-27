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    Hong Kong, kripto para borsaları için yol haritası açıklayacak

    Hong Kong Menkul Kıymetler Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), kripto para borsalarına lisans zorunluluğu getiriyor. Lisanslama hakkındaki yönergeler gelecek ay yayınlanacak.
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    Hong Kong, kripto para borsaları için yol haritası açıklayacak Tam Boyutta Gör
    Hong Kong, Mayıs ayında kripto para lisans yönergelerini yayınlayacak. Hong Kong Menkul Kıymetler Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), 1 Haziran itibarıyla lisans alan kripto borsalarının, perakende yatırımcılara Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen token’ların alım satımına izin vermeyi planlıyor. 

    SFC, kripto endüstrisi ve Hong Kong adına önemli bir duyuruda bulundu. Son üç aydır kripto çalışmalarının üzerine özenle düşen Hong Kong, önümüzdeki ay kripto borsası lisans yönergelerini açıklayacığını bildirdi. Ülkedeki sanal varlık hizmeti sağlayıcılarının onay sürecinde olduğu bildirilirken, bazı ticaret platformlarının SFC’nin gözetimi altında kripto hizmeti sunmaya başladığı belirtildi. Kripto piyasasını dolaylı yoldan etkileyen Hong Kong’un hamleleri, yatırımcılarda merak uyandırmaya devam ediyor.

    OSL ve Hashkey Group, bu ticaret platformları arasında yer alıyor. Bitget borsası ise yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte Hong Kong’da hizmet vermeyi durduracağını açıkladı. 

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    David Attenborough 9 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 20 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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