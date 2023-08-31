Honor, 13 Eylül'de yeni bir katlanabilir telefon tanıtacak

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Honor bildiğiniz üzere ürün gamında katlanabilir telefon olan markalardan biri. Çinli marka mevcut modellerinin arasına bir yenisini ekleyecek. Şirket 13 Eylül'de yeni bir katlanabilir model çıkarma hazırlığı yapıyor. Bu konuyla ilgili bazı detaylar internete düştü.

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Aktarılan bilgilere bakılırsa cihaz Magic Vs 2 veya Magic V Slim adı altında sunulacak. MIIT ve 3C veritabanlarından gelen son sızıntılar Magic Vs 2 (VCA-AN00) ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Yeni model kısa süre bazı sertifikasyon kurumlarını da ziyaret etti.

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Şarj hızı da belli oldu

Honor'un yeni katlanabilir telefonu 35W hızlı şarj desteği sunacak. Üretici daha önceki Honor Magic V2 modelinde 66W hızlı şarj teknolojisine yer vermişti. Bununla birlikte cihazın HDR Plus desteği ile geleceği söyleniyor. Şimdilik bildiklerimiz bunlar.

Firmanın ayrıca Magic V2 Lite (Youth Edition) adlı başka bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler de var. İlerleyen günlerde şirketin bu konudaki yol haritası ve planlarıyla alakalı daha fazla şey öğrenme şansımız olacak.

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