Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor, 13 Eylül'de yeni bir katlanabilir telefon tanıtacak

    Honor'un çok yakında yeni bir katlanabilir telefon piyasaya süreceği bildiriliyor. Çinli marka cihazı Eylül ayının ikinci haftasında düzenleyeceği etkinlikte sahneye çıkaracak.

    Honor, 13 Eylül'de yeni bir katlanabilir telefon tanıtacak Tam Boyutta Gör

    Honor bildiğiniz üzere ürün gamında katlanabilir telefon olan markalardan biri. Çinli marka mevcut modellerinin arasına bir yenisini ekleyecek. Şirket 13 Eylül'de yeni bir katlanabilir model çıkarma hazırlığı yapıyor. Bu konuyla ilgili bazı detaylar internete düştü.

    Aktarılan bilgilere bakılırsa cihaz Magic Vs 2 veya Magic V Slim adı altında sunulacak. MIIT ve 3C veritabanlarından gelen son sızıntılar Magic Vs 2 (VCA-AN00) ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Yeni model kısa süre bazı sertifikasyon kurumlarını da ziyaret etti.

    Honor, 13 Eylül'de yeni bir katlanabilir telefon tanıtacak Tam Boyutta Gör

    Şarj hızı da belli oldu

    Honor'un yeni katlanabilir telefonu 35W hızlı şarj desteği sunacak. Üretici daha önceki Honor Magic V2 modelinde 66W hızlı şarj teknolojisine yer vermişti. Bununla birlikte cihazın HDR Plus desteği ile geleceği söyleniyor. Şimdilik bildiklerimiz bunlar.

    Firmanın ayrıca Magic V2 Lite (Youth Edition) adlı başka bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler de var. İlerleyen günlerde şirketin bu konudaki yol haritası ve planlarıyla alakalı daha fazla şey öğrenme şansımız olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    monster anime sabiha gökçen"e en yakın otogar didimde nereden ev alınır call recorder karşı tarafın sesini kaydetmiyor araç satarken plakayı vermemek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3510
    Dell Vostro 3510
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız