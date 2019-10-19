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    Honor 20 Youth Edition, 20W hızlı şarj özelliğiyle geliyor

    Hawei bünyesinde bulunan Honor'un, 20 Youth Edition modeli TENAA'da listelendikten sonra detaylı özellikleriyle tanıştık. Honor 20 Youth Edition, 20W hızlı şarj ve güçlü özelliklerle gelecek.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'nin bünyesinde bulunan Honor yeni bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Honor 20 Youth Edition, 20W hızlı şarj özelliğiyle gelecek. Honor 20 lite ile bir çok özelliği benzer olan telefon orta segmentteki yerini alacak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P Smart (2020) güçlü özelliklerle geliyor"

    TENAA'nın listesine göre, Honor 20 Youth Edition 157.2 × 73.2 × 7.70 mm boyutunda ve 171.5g ağırlığında olacak. Ayrıca, ekran parmak izi sensörünü destekleyecek ve "magic night black”, “Icelandic fantasy” ve “blue water jade”  renkleri mevcut olacak. Honor 20 Youth Edition, Kirin 710F işlemci ile gelecek. Telefonda 2400 × 1080 çözünürlüğe sahip 6,3 inç ekran kullanılacak ve 4000 mAh batarya, USB Tip C bağlantı arabirimi ve 3,5 mm kulaklık jak girişine sahip olacak.

    Honor 20 Youth Edition, 16MP ön kamera ve 48MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera ile birlikte geliyor. Dahili depolaması 256GB'a kadar arttırılabilir olacak.



    https://www.gizchina.com/2019/10/19/honor-20-youth-edition-supports-20w-fast-charge/ Yorum Yaz
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