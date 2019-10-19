Huawei P Smart (2020) güçlü özelliklerle geliyor

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Çinli teknoloji markası Huawei, P Smart 2020 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. TENAA veri tabanında iki farklı model adı altında ( AQM-AL00 ve AQM-TL00) aynı özelliklere sahip telefon girişi yapıldı ve bu telefonun P Smart 2020 olduğu öngörülüyor. Telefonda, 48 megapiksel arka üçlü kamera, 16 megapiksel ön kamera ve 8 çekirdekli işlemci gibi temel özellikler sunulmaktadır.

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Telefon; 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM varyasyonlarının yanı sıra 64 GB ve 128 GB depolama modelleriyle birden fazla varyantta gelecek. İddia edilen Huawei P Smart (2020), 256GB'a kadar depolama sunacak. TENAA veri tabanı, 3900mAh batarya ile donatılacağını ve siyah ve yeşil renk seçenekleriyle sunulacağını belirtiyor. İddia edilen Huawei P Smart (2020) ebatları 157.4 x 73.2 x 7.75mm olarak listelenmiştir ve ağırlığı 163 gramdır. Bir ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü ve kimlik doğrulama için ekran içi parmak izi sensörü olacaktır.

P Smart 2020'nin henüz bir görseli bulunmamakla beraber resmi lansman tarihi de belirlenmemiştir ancak aralık ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/huawei-p-smart-2020-aqm-al00-tl00-triple-rear-cameras-48-megapixel-tenaa-2118989