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Honor 20i tanıtıldı: Üç arka kamera, 32 MP ön kamera, şık tasarım

Üç arka kameralı, 32 MP ön kameralı Honor 20i tanıtıldı. Honor 20i orta segmentte kamera özelliklerine önem veren kullanıcıların ilgisini çekecek. Honor 20i özellikleri:
1 ay
3,5b
1
10
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Honor 20i tanıtıldı: Üç arka kamera, 32 MP ön kamera, şık tasarım
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Huawei’in alt markası Honor, yeni akıllı telefonu Honor 20i’yi tanıttı. Honor 20i’nin özelliklerine baktığımızda üç arka kamerası, 32 MP ön kamerası ve şık tasarımı ön plana çıkıyor.

Şimdilik sadece Çin’de satılan Honor 20i, ülkemizde Honor 20 Lite ismiyle satışa sunulabilir. Hem tasarımıyla hem de teknik özellikleriyle Huawei P30 Lite ile büyük benzerlikler taşıyan Honor 20’inin fiyatı daha uygun olacak.

Honor 20i özellikleri                                  

Honor 20i gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. Dört farklı kombinasyona sahip Honor 20i; 4 GB RAM ile 128 GB depolama alanı sunarken 6 GB RAM ile 64/128/256 GB depolama seçeneği sunuyor. MicroSD kart desteği sayesinde hafızayı arttırabilmek mümkün.

Çentikli tasarımıyla oldukça şık görünen Honor20i, 6.21 inç büyüklüğünde Full HD+ IPS LCD bir ekran bulunduruyor. Ekran kasa oranının yüzde 90 olduğu ifade ediliyor. Telefonun arka yüzeyinde renk geçiş efektli cam arka kapak, parmak izi sensörü ve kameralar yer alıyor.

Honor 20i kamera özellikleri

Honor 20i kamera özellikleriyle orta segmentte gönüllere taht kuracak. Telefonda üç arka kamera bulunuyor.  Ana kamera sensörü 24 MP ve f/1.8 diyafram aralığına sahip. Yardımcı kameraların ilki geniş açı fotoğraflar çekmeniz için 8 MP ve f/2,4 diyafram aralığına sahip sensörden oluşuyor. İkinci yardımcı kamera ise derinlik algılama amacıyla kullanılan 2 MP sensör ile geliyor.

Honor 20i’nin ön kamerası ise 32 MP çözünürlük ve f/2.0 diyafram açıklığı ile geliyor. Ön kamerada HDR, portre çekim modu ve yüz tanıma özelliklerine yer verilmiş.

3400 mAh büyüklüğündeki batarya barındıran Honor20i’de Type-C’den daha eski bir giriş olan MicroUSB 2.0 girişi bulunuyor. Hızlı şarj desteği konusunda herhangi bir açıklama yapılmamış. Bağlantı özelliklerine baktığımızda Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Qualcomm aptX HD, 3.5mm jack girişi ile karşılaşıyoruz.

Honor 20i yurt dışı fiyatı

Kutudan EMUI 9.0.1 arayüzü üzerine kurulu Android Pie işletim sistemi ile çıkıyor. Honor 20i, Çin’de 18 Nisan’da satışa sunulacak. 4GB RAM /128 GB depolama ve 6 GB RAM / 64 GB depolama alanına sahip iki versiyonun fiyatı 240 dolar olarak açıklandı. 6GB RAM/128 GB depolamaya sahip versiyon ise 285 dolara alıcısını bekleyecek. Huawei P30 Lite'dan 90 dolar daha düşük fiyata sahip.



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Bysnbad 1 ay
Honor iyi seyler yapiyor ama bakiyorsun huawei orta seviyeye y7 y6 gibi dandik cihazlar uretiyor o zaman samsungun eli daha guclu orta seviyede yani huaweiden bekledigim daha temiz orta seviye gücüne güc katacak hamleler yapması lazim baktıgın zaman honorun cıkardigi cihazlar daha mantikli geliyor
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canmania 1 ay
Samsung Huawei'yi amiral gemide bitirdi mi ? Kaynak var mı ? Hangi raporlara göre söylüyorsun bunu? Verileri nerden aldın ? Seçim gecesi 3500 oy farkla kazandık diyen belediye başkan adayı gibisin. Ayrıca senin beğenmediğin Huawei başta olmak üzere o çinliler olmasa Samsung orta sınıf telefonları bu kadar önemsemezdi. Keşke Sony , LG , HTC , Blackberry 'de eski günlerine dönüp rekabete dahil olsalar emin ol kazanan biz oluruz.
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McLaren64 1 ay
Yenilik falan kalmadı artık. Hep aynı tasarım.
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Patren 1 ay
Kirik 710 çöp, 970 gelse neyse
1 Yanıt Yanıtla +3
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TearsForFears 1 ay Patren
Samsung galaxy a60 modelini duyurmuş. Snapdragon 675, 3500 batarya, 6 gb ram, 32 mp ön ve arka kamera. Çin fiyatıda 300 dolar. Honor micro usb li telefonu 285 dolardan satsın. Samsung orta segmentte huaweiyi bitirecek. Zaten amiral gemide bitirdi
2 Yanıt Yanıtla +1
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