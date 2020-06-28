Honor 30 Lite'ın tanıtım tarihi belli oldu

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Honor 30 Lite'ın tanıtım tarihini gösteren bir poster yayınlandı. Akıllı telefon Honor X10 Max ile birlikte 2 Temmuz'da tanıtılacak. Ancak cihaz Çin pazarında Honor 30 Youth Edition adı altında piyasaya sürülecek.

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Honor 30 Lite'ın görünüm anlamında getirdiği herhangi bir yenilik yok. Benzer kamera tasarımını ve yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısını şirketin daha önceki modellerinde de görmüştük.

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Honor 30 Lite Özellikleri

Cihazın özellikleri daha önce internete sızdırılmıştı. Honor 30 Lite, MediaTek Dimensity 800 5G platformundan güç alacak. Ayrıca 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inçlik bir ekranla geleceğini ekleyelim.

Akıllı telefonda 48 megapiksel çözünürlükte ana kamera görev yapacak. Buna ek olarak 22.5 watt gücünde hızlı şarj desteği olan 4.000 mAh'lik bataryadan beslenecek.

https://www.ithome.com/0/494/928.htm

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