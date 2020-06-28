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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor 30 Lite'ın tanıtım tarihi belli oldu

    Honor uzun süredir gündemi meşgul eden yeni akıllı telefonunu çok yakında tanıtacak. Honor 30 Lite olarak adlandırılacak telefonun lansman tarihi netleşti.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor 30 Lite'ın tanıtım tarihi belli oldu
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    Honor 30 Lite'ın tanıtım tarihini gösteren bir poster yayınlandı. Akıllı telefon Honor X10 Max ile birlikte 2 Temmuz'da tanıtılacak. Ancak cihaz Çin pazarında Honor 30 Youth Edition adı altında piyasaya sürülecek.

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    Honor 30 Lite'ın görünüm anlamında getirdiği herhangi bir yenilik yok. Benzer kamera tasarımını ve yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısını şirketin daha önceki modellerinde de görmüştük.

    Honor 30 Lite'ın tanıtım tarihi belli oldu
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    Honor 30 Lite Özellikleri

    Cihazın özellikleri daha önce internete sızdırılmıştı. Honor 30 Lite, MediaTek Dimensity 800 5G platformundan güç alacak. Ayrıca 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inçlik bir ekranla geleceğini ekleyelim.

    Akıllı telefonda 48 megapiksel çözünürlükte ana kamera görev yapacak. Buna ek olarak 22.5 watt gücünde hızlı şarj desteği olan 4.000 mAh'lik bataryadan beslenecek.



    https://www.ithome.com/0/494/928.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    tolgatelli (Tolga Telli) 19 dk.
    uzun süredir gündemi niye meşgul ediyormuş bu telefon anlamadım, bildiğin Google servisleri olmayan sıradan bir telefon,11.000TLlik huawei p40 pro’da bile, Önce çalışan harici yüklenen Google servisleri; şu an çalışmaz duruma geldi.
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    Navy Blue 34 dk.
    Antutu puanı, 300.000 civarı...



    Dimensity 800 vs Snapdragon 765G



    https://nanoreview.net/en/soc-compare/qualcomm-snapdragon-765g-vs-mediatek-dimensity-800
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 38 dk. yeni yorumcu
    Gorevi guzel
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    dimsum (sami asis) 1 sa.
    Yine playstore yok sanırım
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