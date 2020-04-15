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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor 30 Pro+ DXOMARK'ta ikinci sıraya yerleşti

    Huawei'in yeni telefonu Honor 30 Pro+, kamera test platformu DXOMARK tarafından incelendi ve aldığı puanla ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Apple, Samsung, Xiaomi gibi rakiplerini geçti.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Honor 30 Pro+ DXOMARK'ta ikinci sıraya yerleşti
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    Huawei’in alt markası Honor, bugün Honor 30 serisi yeni akıllı telefon modellerini duyurdu. Honor 30 Pro+ modeli, sahip olduğu kamera yetenekleriyle serinin en güçlü telefonu. Honor 30 Pro+, kamera test platformu DXOMARK tarafından test edildi.

    Ayrıca Bkz. "Kamerası dikkat çeken Honor 30 Pro ve Pro+ tanıtıldı"

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    Honor 30 Pro+, DXOMARK’ın arka kamera testinden 125 puan aldı. Bu puanla birlikte Huawei P40 Pro’nun arkasına yerleşerek 2. sıraya konumlandırıldı. Xiaomi Mi 10 Pro, iPhone 11 Pro Max, Galaxy Note 10+ modellerinin önüne geçmeyi başardı.

    Honor 30 Pro+ DXOMARK'ta ikinci sıraya yerleşti
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    Honor 30 Pro+’ın genel puanı 125, fotoğrafçılık puanı 136, video puanı ise 104. Düşük ışıkta doygunluğun düşük olması, örtüşme oluşması, orta menzilli zoomlu çekimlerde keskinliğin kaybolması ve gece çekimlerde renk gürültüsü meydana gelmesi Honor 30 Pro+’ın eksileri arasında gösterilmiş.

    Honor 30 Pro+ kamera özellikleri

    Telefonun arkasında üç kamera ve 1 adet yardımcı sensör bulunuyor. Kameralardan ikisi 50 MP, diğeri 16 MP çözünürlüğünde. 50 MP çözünürlüğündeki kameralardan birisi ultra geniş açı, diğeri periskop kamera olarak görev yapıyor. Ana sensör olarak RYBB renk dizilimli Sony IMX700 sensörü kullanılmış. Honor 30 Pro+ 5x optik, 10x melez, 50x dijital zoom yapılabiliyor.

    4K 60 FPS, 720p 1920 FPS ağır çekim, 1080p 960 fps ağır çekim video kaydı gerçekleştiriyor. Telefonun önünde 32 MP ve 8 MP çözünürlüğünde iki kamera bulunuyor. İkinci kamera sayesinde ultra geniş açılı selfie çekiyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 3 sa.
    Ben telefona android demem, google servisleri olmadıkça...

    Ayrıca bu cihaz zaten büyük ihtimalle Türkiye'ye gelmeyecek bile, en azından şu problemler çözülene dek...
    1 Yanıt Yanıtla
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