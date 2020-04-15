Kamerası dikkat çeken Honor 30 Pro ve Pro+ tanıtıldı

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Huawei P40 amiral gemisi serisinden pek çok özelliği miras alan Honor 30 Pro veya Honor View 30 Pro serisi DxOMark testlerinde de ikinci sıraya oynayacak kadar iddialı hazırlanmış.

Honor 30 Pro özellikleri ve fiyatı

Honor 30 Pro modelinde 6.57 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde kavisli OLED ekran yer alıyor. 60Hz tazeleme hızına sahip olan ekranda delikli çift kamera çentiği yer alıyor. Oldukça agresif ekran-kasa oranı sayesinde 8.38mm kalınlık değeri yakalanmış. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

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Honor 30 Pro modeli Kirin 990 yonga setinden gücünü alıyor. Sistem 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama belleği ile desteklenmiş. 4000MAH kapasiteli batarya 40W hızlı şarj teknolojine uyumlu.

Kamera tarafında Honor 30 Pro abisi P40 Pro ile kapışıyor. Arka kısımda 40MP çözünürlüğünde RYYB Sony IMX600 1/1.7 inç ana sensör yer alıyor. 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör yanında 8MP çözünürlüğünde çift OIS destekli periskop sensör 5x optik ve 50x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamera ise 32MP ana sensör ve 8MP ultra geniş sensör barındırıyor. Yapay zeka özellikleri daha etkileyici çekimler sağlıyor. Daha verimli WiFi6+ teknolojisine sahip Honor 30 Pro için şu şekilde bir fiyat etiketi mevcut:

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İddialı özelliklerle Honor 30 modeli tanıtıldı

Honor 30 Pro 8GB RAM+128GB kapasite – 566$

Honor 30 Pro 8GB RAM+256GB kapasite – 623$

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Honor 30 Pro+ özellikleri ve fiyatı

Honor 30 Pro+ ise tasarım ve donanım olarak aynı özelliklere sahip. Kamera paketi, şarj, bellek ve fiyatlandırma konusunda Honor 30 Pro modelinden ayrılıyor. Ana sensör 50MP RYYB IMX700 olarak belirlenmiş. Sensör 1/1.28 inç ve 2.44 mikron büyüklüğünde piksellere sahip. Periskop sensör 5x optik, 10x melez ve 50x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Yine çift OIS desteği mevcut. Ultra geniş sensör ise bu kez makro çekime de uygun. Ön kamera yine aynı. Honor 30 Pro+ modelinin 125 ortalama puan ile DxOMark sitesinde Honor P40 Pro+ modelinin hemen arkasına yerleştiğini hatırlatalım. Ekstra olarak 27W kablosuz hızlı şarj ve tersine şarj sunan Honor 30 Pro+ fiyat etiketleri şu şekilde:

Honor 30 Pro+ 8GB RAM+256GB kapasite - 708$

Honor 30 Pro+ 12GB RAM+256GB kapasite – 778$

https://www.gizmochina.com/2020/04/15/honor-30-honor-30-pro-pro-launched-with-kirin-990-40w-charging-periscope-cameras/

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