Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kamerası dikkat çeken Honor 30 Pro ve Pro+ tanıtıldı

    Honor 30 Pro amiral gemisi serisinde kamera paketi ön plana çıkıyor. 6.57 inçlik OLED ekran, 50MP çözünürlükte ana sensör, periskop sensör özellikleri arasında.
    1 sa.
    663
    35
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kamerası dikkat çeken Honor 30 Pro ve Pro+ tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei P40 amiral gemisi serisinden pek çok özelliği miras alan Honor 30 Pro veya Honor View 30 Pro serisi DxOMark testlerinde de ikinci sıraya oynayacak kadar iddialı hazırlanmış.

    Honor 30 Pro özellikleri ve fiyatı

    Honor 30 Pro modelinde 6.57 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde kavisli OLED ekran yer alıyor. 60Hz tazeleme hızına sahip olan ekranda delikli çift kamera çentiği yer alıyor. Oldukça agresif ekran-kasa oranı sayesinde 8.38mm kalınlık değeri yakalanmış. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus Bullets Wireless Z kablosuz kulaklık hızlı şarjda çığır açıyor"

    Honor 30 Pro modeli Kirin 990 yonga setinden gücünü alıyor. Sistem 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama belleği ile desteklenmiş. 4000MAH kapasiteli batarya 40W hızlı şarj teknolojine uyumlu.

    Kamera tarafında Honor 30 Pro abisi P40 Pro ile kapışıyor. Arka kısımda 40MP çözünürlüğünde RYYB Sony IMX600 1/1.7 inç ana sensör yer alıyor. 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör yanında 8MP çözünürlüğünde çift OIS destekli periskop sensör 5x optik ve 50x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamera ise 32MP ana sensör ve 8MP ultra geniş sensör barındırıyor. Yapay zeka özellikleri daha etkileyici çekimler sağlıyor. Daha verimli WiFi6+ teknolojisine sahip Honor 30 Pro için şu şekilde bir fiyat etiketi mevcut:

    İlginizi Çekebilir Avatar İddialı özelliklerle Honor 30 modeli tanıtıldı

    Honor 30 Pro 8GB RAM+128GB kapasite – 566$

    Honor 30 Pro 8GB RAM+256GB kapasite – 623$

    Kamerası dikkat çeken Honor 30 Pro ve Pro+ tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Honor 30 Pro+ özellikleri ve fiyatı

    Honor 30 Pro+ ise tasarım ve donanım olarak aynı özelliklere sahip. Kamera paketi, şarj, bellek ve fiyatlandırma konusunda Honor 30 Pro modelinden ayrılıyor. Ana sensör 50MP RYYB IMX700 olarak belirlenmiş. Sensör 1/1.28 inç ve 2.44 mikron büyüklüğünde piksellere sahip. Periskop sensör 5x optik, 10x melez ve 50x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Yine çift OIS desteği mevcut. Ultra geniş sensör ise bu kez makro çekime de uygun. Ön kamera yine aynı. Honor 30 Pro+ modelinin 125 ortalama puan ile DxOMark sitesinde Honor P40 Pro+ modelinin hemen arkasına yerleştiğini hatırlatalım. Ekstra olarak 27W kablosuz hızlı şarj ve tersine şarj sunan Honor 30 Pro+ fiyat etiketleri şu şekilde:

    Honor 30 Pro+ 8GB RAM+256GB kapasite - 708$

    Honor 30 Pro+ 12GB RAM+256GB kapasite – 778$

     



    https://www.gizmochina.com/2020/04/15/honor-30-honor-30-pro-pro-launched-with-kirin-990-40w-charging-periscope-cameras/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    İddialı özelliklerle Honor 30 modeli tanıtıldı
    3 sa.
    5G destekli Kirin 985 yonga seti tanıtıldı
    3 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 33 dk. Wear OS'lu saatler üç saatte bir el yıkamayı hatırlatacak 1 sa. iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı! 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kamerası dikkat çeken Honor 30 Pro ve Pro+ tanıtıldı Sonraki Türkiye'de filyasyon yöntemi nasıl uygulanıyor? 2 sa. General Motors'un Çin'de satışa sunacağı Baojun RC-5 ortaya çıktı 2 sa. Riot Games'in yeni oyunu Valorant'a ilk bakış 3 sa. İddialı özelliklerle Honor 30 modeli tanıtıldı 3 sa. 5G destekli Kirin 985 yonga seti tanıtıldı 4 sa. Yeni nesil Apple Watch'larda köpekbalığı algılama özelliği olabilir 5 sa. Apple global hareketlilik verilerini paylaşmaya başladı 5 sa. Yeni geliştirilen güneş hücresi, %47’lik verimlilik oranıyla dünya rekoru kırdı 6 sa. Instagram Story’e şarkı ekleme özelliği Türkiye’ye geldi 6 sa. OnePlus Bullets Wireless Z kablosuz kulaklık hızlı şarjda çığır açıyor 7 sa. Qualcomm, telefonların GPU sürücüsünü güncellemeyi planlıyor 7 sa. Sony Xperia 1 II'nin Avrupa çıkış tarihi netleşti 8 sa. Lise öğrencileri uzaktan eğitimle "uluslararası bilişim teknolojileri" sertifikalarına sahip olabilecek 8 sa. 500 binden fazla Zoom hesabı dark web ve hacker forumları üzerinden satılıyor 10 sa. GitHub artık ekipler için ücretsiz 18 sa. Merkür'e gönderilen BepiColombo'nun uzaydan çektiği inanılmaz Dünya videoları 19 sa. ADATA 4800 MHz frekansta çalışan D50 RGB RAM kitlerini lanse etti 19 sa. Samsung 2022’de 3 nm’ye geçiyor 20 sa. Galaxy S20 Ultra'da otomatik odaklama, ısınma ve pil sorunları ortaya çıktı 20 sa. Antibakteriyel bakır plaka üretildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Resident Evil 4 remake için hazırlıklar başladı: 2022'de geleb...
    DonanımHaber
    Elon Musk, Robotaxi projesi ile ilgili konuştu: “Yasal süreci ...
    DonanımHaber
    Nokia 8 Sirocco ve Nokia 5.1 Plus için Android 10 betası sızdı...
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Vatan’da satılan 6250₺’lik sistem alınır mı?
    DH Forum
    Davutoğlu'nun yerinde olsam kepenki indirim
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim