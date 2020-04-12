Honor 30 Pro+, Geekbench veritabanında görüldü

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Huawei'nin alt markası Honor bu ay yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Honor 30 serisinin 15 Nisan'da yapılacak çevrimiçi konferansta tanıtılması bekleniyor.

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Seri kapsamında piyasaya sürülmesi beklenen Honor 30 Pro+, Geekbench veritabanında ortaya çıktı. EBG-AN10 model numarası ile listelenen cihazın hangi işlemciyle güçlendirildiği açık olarak yazmıyor.

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Kirin 990'dan güç alacak

Ancak akıllı telefonun 5G bağlantısını destekleyen Kirin 990 yonga seti ile piyasaya sürüleceğini biliyoruz. Honor 30 Pro+ performans testlerinde 3.893 tek çekirdek, 12.750 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başarmış durumda.

Test edilen cihazın 8 GB RAM ve Android 10 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Daha önce telefonun 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.57 inç OLED ekran ve 40 watt hızlı şarj özellikli batarya içereceği bildirilmişti.

https://www.gizchina.com/2020/04/12/honor-30-pro-appears-on-geekbench-with-a-kirin-990-soc

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