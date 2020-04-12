Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor 30 Pro+, Geekbench veritabanında görüldü

    Yakında resmiyet kazanacak Honor 30 Pro+, Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Kirin 990 platformundan güç alacak akıllı telefon 5G bağlantısını destekleyecek.
    1 sa.
    255
    18
    2
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Honor 30 Pro+, Geekbench veritabanında görüldü
    Tam Boyutta Gör

    Huawei'nin alt markası Honor bu ay yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Honor 30 serisinin 15 Nisan'da yapılacak çevrimiçi konferansta tanıtılması bekleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Realme X3 SuperZoom'un detayları ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "Bill Gates uyardı: Koronavirüs gibi bir salgın her 20 yılda bir yaşanabilir"

    Seri kapsamında piyasaya sürülmesi beklenen Honor 30 Pro+, Geekbench veritabanında ortaya çıktı. EBG-AN10 model numarası ile listelenen cihazın hangi işlemciyle güçlendirildiği açık olarak yazmıyor.

    Honor 30 Pro+, Geekbench veritabanında görüldü
    Tam Boyutta Gör

    Kirin 990'dan güç alacak

    Ancak akıllı telefonun 5G bağlantısını destekleyen Kirin 990 yonga seti ile piyasaya sürüleceğini biliyoruz. Honor 30 Pro+ performans testlerinde 3.893 tek çekirdek, 12.750 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başarmış durumda.

    Test edilen cihazın 8 GB RAM ve Android 10 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. Daha önce telefonun 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.57 inç OLED ekran ve 40 watt hızlı şarj özellikli batarya içereceği bildirilmişti.



    https://www.gizchina.com/2020/04/12/honor-30-pro-appears-on-geekbench-with-a-kirin-990-soc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    spencermila (Hasan Saltık) 1 sa.
    aynı modeli ısıtıp ısıtıp sunmayın yahu tasarım eskidi ele almadan...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Guest Account (misafir hesap) 1 sa.
    isterse kirin 3000 olsun. play store yok. kimse huawei falan almaz artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 49 dk. Apple Haritalar, Koronavirüs testi yapılan merkezlerin yerini gösterecek 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Honor 30 Pro+, Geekbench veritabanında görüldü Sonraki Bill Gates uyardı: Koronavirüs gibi bir salgın her 20 yılda bir yaşanabilir 2 sa. Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 12 Nisan 3 sa. 3 Comet Lake işlemcisinin fiyatı sızdı-Çekirdek başına fiyat düşebilir 3 sa. İngiliz bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi 4 sa. Kuzey Kutbu üzerinde, ozon tabakasında olağan dışı büyük bir delik açıldı 4 sa. Amazon, çalışanlarına test yapmak için kendi COVID-19 laboratuvarını kuruyor 5 sa. Hintli araştırmacılar, kalp atışını uzaktan izleyebilen akıllı stetoskop geliştirdi 6 sa. Borlu el dezenfektanı Borel, haftaya satışa çıkıyor 6 sa. iPhone 9'un gelecek hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor 7 sa. LG tasarım odaklı orta sınıf modeli Velvet'ı duyurdu 8 sa. 50 milyon kullanıcıyı geçen 'Call of Duty: Warzone' 3'lü takımı geri getiriyor 8 sa. TikTok Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı 9 sa. 5G baz istasyonlarına saldırı dalgası Hollanda’ya sıçradı 10 sa. YouTube'un web sitesi artık daha fazla tablet dostu! 11 sa. PC satışları çöküşte, toparlanma çok zor 12 sa. 2si1 | Ülkenin gururu Bannerlord çıktı 12 sa. 120Hz ekranlı Oppo A92s sızdırıldı 13 sa. True Skate oyunu kısa süreliğine ücretsiz 22 sa. Okyanusların önümüzdeki on yıl içinde felakete sürüklenebileceğini gösteren çalışma 22 sa. Çin'in fırlattığı dev roket gökyüzünde patladı: İşte o anlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PC satışları çöküşte, toparlanma çok zor
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi 10 ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı!
    DonanımHaber
    Ryzen 7 4700U işlemcili Acer Swift 3 satışa çıkıyor
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Mount & Blade II: Bannerlord (Çıktı) [ANA KONU]
    DH Forum
    Telsime bedava sms nasil yollarim?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim