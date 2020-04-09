Honor 30 Pro'nun resmi görselleri yayınlandı

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Geçtiğimiz hafta şirket başkanı, 15 Nisan tarihinde Honor 30 ile piyasaya sürülecek olan Honor 30 Pro modeliyle ilgili olarak çeşitli açıklamalar yapmıştı. Bugün ise cihazın yeni görselleri paylaşıldı.

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Dörtlü arka kamera ile gelecek

Dörtlü arka kamera kurulumu ile gelecek olan Honor 30 Pro'nun ana sensörünün 50MP Sony IMX700 olacağı belirtildi. Buna ek olarak periskop modülü ve henüz ayrıntıları belli olmayan iki sensörün daha olacağı arka kamera yerleşiminin dikey olacağını görüyoruz. Yeni görseller ayrıca Honor 30 Pro'nun tanıtım posterlerinde olduğu gibi mor ve gümüş renklerde geleceğini gösteriyor.

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Cihazın 6.57 inç OLED FHD+ ekran, Kirin 990 5G yonga seti ve 3.900 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. 8/12 GB RAM seçenekleri ve 256 GB'a kadar depolama alanı sunacak olan akıllı telefonla ilgili detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Honor 30 Pro'nun hangi fiyat etiketiyle raflara çıkacağı konusunda ise henüz sızmış bir bilginin olmadığını da belirtelim.

https://www.gsmarena.com/honor_30_pro_official_renders_surface-news-42518.php

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