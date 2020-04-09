Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor 30 Pro'nun resmi görselleri yayınlandı

    Akıllı telefon üreticisi Honor önümüzdeki hafta yeni akıllı telefon modeli Honor 30 Pro'yu tanıtmaya hazırlanırken, cihazla ilgili görsel ve bilgiler de gelmeye devam ediyor.
    16 sa.
    1,2b
    1
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Honor 30 Pro'nun resmi görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta şirket başkanı, 15 Nisan tarihinde Honor 30 ile piyasaya sürülecek olan Honor 30 Pro modeliyle ilgili olarak çeşitli açıklamalar yapmıştı. Bugün ise cihazın yeni görselleri paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "LG'nin yeni amiral gemisi 15 Mayıs'ta tanıtılabilir"

    Dörtlü arka kamera ile gelecek

    Dörtlü arka kamera kurulumu ile gelecek olan Honor 30 Pro'nun ana sensörünün 50MP Sony IMX700 olacağı belirtildi. Buna ek olarak periskop modülü ve henüz ayrıntıları belli olmayan iki sensörün daha olacağı arka kamera yerleşiminin dikey olacağını görüyoruz. Yeni görseller ayrıca Honor 30 Pro'nun tanıtım posterlerinde olduğu gibi mor ve gümüş renklerde geleceğini gösteriyor.

    Honor 30 Pro'nun resmi görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Cihazın 6.57 inç OLED FHD+ ekran, Kirin 990 5G yonga seti ve 3.900 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. 8/12 GB RAM seçenekleri ve 256 GB'a kadar depolama alanı sunacak olan akıllı telefonla ilgili detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Honor 30 Pro'nun hangi fiyat etiketiyle raflara çıkacağı konusunda ise henüz sızmış bir bilginin olmadığını da belirtelim.



    https://www.gsmarena.com/honor_30_pro_official_renders_surface-news-42518.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 sa. Galaxy A51 5G ve Galaxy A71 5G modelleri duyuruldu 6 sa. PS Plus zammı karantina nedeniyle iptal edildi 7 sa. Intel’in 2020 için 10 nm yol haritası sızdı: Heterojen masaüstü işlemci geliyor 7 sa. Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 42282'ye çıktı 7 sa. OnePlus 8 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı 8 sa. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yeni mobil uygulamasıyla artık telefonunuzda 8 sa. Samsung Galaxy Beans özellikleri ve fiyatı detaylandı 9 sa. Hastalara uzaktan ilaç ve yemek servisi yapan araç göreve başladı 9 sa. Huawei OLED ekranlı ilk televizyonunu duyurdu! İşte pop-up kameralı Vision X65 özellikleri ve fiyatı 10 sa. İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor 10 sa. PC için Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları kütüphanede yerini aldı 11 sa. 4. nesil Ryzen işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı 11 sa. LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı 12 sa. Koronavirüs salgını, hava durumu tahmin faaliyetlerini de zorlaştırıyor 13 sa. Samsung Galaxy S20 serisinin en çok satan modeli "Ultra" 13 sa. Huawei, alt seviyede 5G modem tedariğini MediaTek ve Samsung’dan yapacak 14 sa. Çin, patent başvurularında 40 yıldır lider olan ABD'yi geçti 15 sa. Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu 15 sa. Torba yasa ile sosyal medya platformlarına yeni yaptırımlar geliyor 16 sa. Boeing 737 MAX'te yeni yazılım hataları bulundu 16 sa. GÖRÜNTÜLENEN Honor 30 Pro'nun resmi görselleri yayınlandı Sonraki Galaxy A21 tanıtıldı 1 gün Guardians of the Galaxy 3'ten ilk resmi bilgiler geldi 1 gün The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda 1 gün Bir Ryzen masaüstü işlemcili dizüstü daha: OriginPC EON15-X 1 gün Microsoft'un yaklaşan akıllı telefonu Surface Duo ile çekilen ilk fotoğraf yayınlandı 1 gün AMD yongaseti sürücüsündeki sorunları düzeltti 1 gün Huawei de kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün SK Hynix, 6500 MB/s’ye ulaşabilen PE8000 sürücülerini duyurdu 1 gün Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu ortaya çıktı 1 gün ASUS 7.5 mm inceliğinde 2 yeni freesync monitörünü duyurdu 1 gün Crucial NVME SSD ailesini P2 ile genişletti 1 gün Aktif Gürültü Engellemesi iyi "Energy Sistem Travel 7'yi denedik" 1 gün Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı: 4117 1 gün Willow Cove çekirdekli Core i7-1185G7’nin ilk testi beklentilerin gerisinde 1 gün 2021 Fiat Strada pickup tanıtıldı 1 gün Zoom hakkında ilk dava geldi 1 gün Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da! 1 gün Xiaomi, Apple HomePod'a benzeyen bir akıllı hoparlör tasarladı 1 gün Twitter’ın kurucusu koronavirüs ile mücadele için 1 milyar dolar bağışladı 1 gün AMD Ryzen 9 4900U geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Torba yasa ile sosyal medya platformlarına yeni yaptırımlar ge...
    DonanımHaber
    Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu ortaya çıktı
    DonanımHaber
    iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görüne...
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim