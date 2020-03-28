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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor 30S'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı

    Honor çok yakında 30 serisi altında yeni bir akıllı telefon duyuracak. Honor 30S olarak adlandırılan cihazın tasarımını gözler önüne seren resmi basın görselleri yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor 30S'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı
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    Çok yakında resmiyet kazanacak Honor 30S'in yeni görüntüleri yayınlandı. Paylaşılan basın görselleri akıllı telefonu siyan ve yeşil renklerde gösteriyor.

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    Honor 30S delikli ekrana sahip olacak. Yana tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörüne sahip olması LCD panel ile geleceğine işaret ediyor.

    Honor 30S'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı
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    Lansman yaklaşıyor

    Arka panelinde dört görüntü sensörü içeren dikdörtgen bir kamera modülü var. Kamera özellikleri şu an için tam olarak bilinmese ede şirket gelişmiş ISP 5.0 ve BM3D SLR gürültü azaltma teknolojisine sahip olacağını açıkladı.

    Honor 30S, Kirin 820 yonga setinden güç alan ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca 5G bağlantısını destekleyeceğini belirtelim. Akıllı telefon 30 Mart'ta Çin'de tanıtılacak.



    https://www.gsmarena.com/new_honor_30s_5g_press_renders_confirm_design_40w_wired_fast_charging_-news-42282.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreb78 (Emre BOYACILAR) 1 sa.
    Yeni tasarım yeni tasarım diye bir tek kamera alanı ile oynuyorlar. Yakında telefon arakası kamera yerine Kamera arkası telefon yağacaklar demedi demeyin.
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    spencermila (Hasan Saltık) 1 sa.
    Şu cihazla p40 kın ne farkı var tasarım olarak yahu insan p40 kı biraz satar ondan sonra tasarımı eskitidir...ne anlamı kalıyor böyle olunca p40 almanın
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    pro-üye (olcay parlak) 1 sa.
    Bu tasarım mide bulandırmaya başladı.
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