Honor 30S'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı

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Çok yakında resmiyet kazanacak Honor 30S'in yeni görüntüleri yayınlandı. Paylaşılan basın görselleri akıllı telefonu siyan ve yeşil renklerde gösteriyor.

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Honor 30S delikli ekrana sahip olacak. Yana tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörüne sahip olması LCD panel ile geleceğine işaret ediyor.

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Lansman yaklaşıyor

Arka panelinde dört görüntü sensörü içeren dikdörtgen bir kamera modülü var. Kamera özellikleri şu an için tam olarak bilinmese ede şirket gelişmiş ISP 5.0 ve BM3D SLR gürültü azaltma teknolojisine sahip olacağını açıkladı.

Honor 30S, Kirin 820 yonga setinden güç alan ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca 5G bağlantısını destekleyeceğini belirtelim. Akıllı telefon 30 Mart'ta Çin'de tanıtılacak.

https://www.gsmarena.com/new_honor_30s_5g_press_renders_confirm_design_40w_wired_fast_charging_-news-42282.php

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