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    Honor 70'in başlangıç fiyatı ortaya çıktı

    Çinli üretici Honor yakında Honor 70 serisi akıllı telefonlarını sahneye çıkaracak. Tanıtım etkinliği öncesinde serinin temel modeline ait fiyat bilgileri internete düştü.
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    Honor 70'in başlangıç fiyatı ortaya çıktı
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    Honor 70 serisi akıllı telefonların resmi tanıtımı 30 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak. Lasnmana çok az bir süre kala serinin temel modelinin fiyat etiketi sızdırıldı. Görünüşe bakılırsa şirket fiyatı Honor 60 seviyesinde tutacak.

    Honor 70'in 8/128 GB konfigürasyona sahip varyantı 2.699 yuan (402 dolar) karşılığında satışa sunulacak. JD.com platformunda yer alan bilgilere göre 8/256 GB'lık versiyon 2.999 yuan (447 dolar) fiyatla raflara çıkacak. Honor 60'da bu rakamlar 425 ve 470 dolardı.

    Honor 70'in başlangıç fiyatı ortaya çıktı
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    İşlemci ve kamera detayları

    Honor 70'in Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga setini temel alacağı söyleniyor. Arka kamera sisteminde özellikle düşük ışık koşullarında daha kaliteli görüntüler sağlayacak Sony IMX 800 görüntü sensörünün yer alacağı da internete sızdırılan detaylar arasında.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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