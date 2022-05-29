Galaxy M13 geliyor

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Galaxy M13 modeli Samsung’un giriş seviyesine hitap eden yeni akıllı telefonu olacak. Yonga seti tarafında biraz geçmişe giden akıllı telefon kamera paketi ve bataryası ile bunu telafi edeek gibi görünüyor.

Galaxy M13 özellikleri neler?

6.6 inçlik Full HD+ ekran

8nm Exynos 850 yonga seti

4GB RAM

64GB/128GB depolama

50MP+5MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya

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Galaxy M13 akıllı telefon modeli giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak. 2 yıl önce tanıtılan 8 adet Cortex A55 çekirdekli Exynos 850 yonga seti telefona güç verirken V şeklinde bir çentik yer alıyor. Ekstra olarak hafıza kartı yuvası, One UI Core 4.1 kırpılmış kullanıcı ara yüzü, 4G desteği, çift SIM, 3.5mm kulaklık girişi gibi özellikler yer alıyor. Galaxy M13 akıllı telefon modeli için henü bir fiyat açıklanmadı.

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