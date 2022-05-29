Galaxy M13 geliyor

Galaxy M13 modeli Samsung’un giriş seviyesine hitap eden yeni akıllı telefonu olacak. Yonga seti tarafında biraz geçmişe giden akıllı telefon kamera paketi ve bataryası ile bunu telafi edeek gibi görünüyor.
Galaxy M13 özellikleri neler?
- 6.6 inçlik Full HD+ ekran
- 8nm Exynos 850 yonga seti
- 4GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 50MP+5MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya
Galaxy M13 akıllı telefon modeli giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak. 2 yıl önce tanıtılan 8 adet Cortex A55 çekirdekli Exynos 850 yonga seti telefona güç verirken V şeklinde bir çentik yer alıyor. Ekstra olarak hafıza kartı yuvası, One UI Core 4.1 kırpılmış kullanıcı ara yüzü, 4G desteği, çift SIM, 3.5mm kulaklık girişi gibi özellikler yer alıyor. Galaxy M13 akıllı telefon modeli için henü bir fiyat açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.