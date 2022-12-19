Honor 80 GT tasarımı ile karşınızda: İşte Honor'dan basın görselleri

Honor 80 GT tasarımı ile kullanıcıların karşısında
Yukarıdaki basın görseline bir göz attığımızda kamera modülünün çıkıntılı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Parlak lacivertin ve beyazın âdeta dans ettiği bu görselde Honor 80 GT'nin kenarları da kalınlığı ile göze çarpıyor.
Aşağıda yer alan ikinci basın görseline bir baktığımızda sol tarafta Honor 80 GT'yi görüyoruz. Sağ tarafta ise Honor Pad V8 Pro var. Bu tabletin Magic Pen ile taçlandırılacağı ifade edildi.
Honor 80 GT'de Snapdragon 8 Plus Gen 1'in farklı bir varyantını göreceğiz. Bu varyant performans ve frekans bakımından orijinal Snapdragon 8 Plus Gen 1'den daha düşük verilere sahip olacak.
Bu akıllı telefonun arkasında üçlü bir kamera kurulumu var. Bu kuruluma 54 MP'lik (Sony IMX800) ana kamera liderlik edecek. Son olarak Honor 80 GT için 66 W'lık hızlı bir şarj teknolojisinin dizayn edildiği öğrenildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...