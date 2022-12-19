Honor 80 GT tasarımı ile karşınızda: İşte Honor'dan basın görselleri

Tam Boyutta Gör Honor 80 GT bir hafta sonra tanıtılacak. Kendisinin tanıtım etkinliğinde Honor 80 Pro'nun düz ekranlı hâli ile Honor Pad V8 Pro isimli tablete de yer verilecek.

Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak: Honor 80 GT geliyor 1 gün önce eklendi

Honor 80 GT tasarımı ile kullanıcıların karşısında

Yukarıdaki basın görseline bir göz attığımızda kamera modülünün çıkıntılı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Parlak lacivertin ve beyazın âdeta dans ettiği bu görselde Honor 80 GT'nin kenarları da kalınlığı ile göze çarpıyor.

Aşağıda yer alan ikinci basın görseline bir baktığımızda sol tarafta Honor 80 GT'yi görüyoruz. Sağ tarafta ise Honor Pad V8 Pro var. Bu tabletin Magic Pen ile taçlandırılacağı ifade edildi.

Tam Boyutta Gör Gücünü Snapdragon 8 Plus Gen 1'den alacağı söylenen bu akıllı telefonun 16 GB RAM ile donatılacağı belirtildi. OLED panel, Full HD+ teknolojisi ve 144 Hz ekran yenileme özelliği bu modelde bulunacak.

Honor 80 GT'de Snapdragon 8 Plus Gen 1'in farklı bir varyantını göreceğiz. Bu varyant performans ve frekans bakımından orijinal Snapdragon 8 Plus Gen 1'den daha düşük verilere sahip olacak.

Bu akıllı telefonun arkasında üçlü bir kamera kurulumu var. Bu kuruluma 54 MP'lik (Sony IMX800) ana kamera liderlik edecek. Son olarak Honor 80 GT için 66 W'lık hızlı bir şarj teknolojisinin dizayn edildiği öğrenildi.

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Honor 80 GT tasarımı ile karşınızda: İşte basın görselleri