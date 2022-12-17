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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak: Honor 80 GT geliyor

    Honor tarafından piyasaya sürülmek üzere iki yeni akıllı telefon üretildi. Bu akıllı telefonlar Çin'in 3C isimli sertifikasyon platformu tarafından onaylandı. Honor 80 GT neler sunacak?
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    Honor 80 GT Tam Boyutta Gör
    Honor kısa bir süre önce Honor 80, Honor 80 Pro ve uygun fiyatlı bir telefon olarak nitelendirilen Honor 80 SE ile karşımıza çıktı. Eğer söylentiler doğruysa çok yakında Honor 80 GT isimli bir model ile Honor 80 Pro'nun kavisli ekrana sahip olmayan hâli kullanıcıların beğenisine sunulacak.

    Honor 80 GT ne zaman tanıtılacak?

    Bir sertifikasyon platformu olan 3C'de yer alan Honor 80 GT'ye verilen model numarası AGT-AN00. Honor 80 Pro'nun düz ekranlı varyantı ise ANB-AN00 model numarasına sahip. ANB-AN00'ın Honor 80 Pro'dan ekran yapısı hariç teknik özellik bakımından hiçbir farkı olmayacak gibi duruyor.

    Honor 80 GT'de yer alacağı belirtilen Snapdragon 8+ Gen 1'in farklı bir versiyonu bu telefona güç verecek. Bu versiyon hız aşırtma bakımından orijinal Snapdragon 8+ Gen 1'den biraz daha yavaş olacak. Bu durum Honor 80 Pro'nun düz ekranlı olan modeli için de geçerli.

    Honor 80 GT görseli Tam Boyutta Gör
    Hız düşürtme kavramı bir bilgisayarın veya bir elektronik devrenin zamanlama ayarlarını belirtilenden daha düşük bir saat hızında çalışacak şekilde değiştirmek anlamına geliyor.

    Honor 80 GT'nin ekranı Honor 80 Pro'ya nazaran daha düşük çözünürlüğe ev sahipliği yapan bir Full HD+ OLED teknolojisi ve 144 Hz ekran yenileme hızı ile taçlandırılabilir. Honor 80 Pro'nun yeni hâli ise 1.5K çözünürlük sunan bir OLED panele sahip olacak.

    Honor 80 GT'nin 8 GB RAM ve 12 GB RAM olmak üzere iki farklı RAM seçeneği eşliğinde piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Oyun odaklı bir akıllı telefon olacağı tahmin edilen bu ürünün Honor 80 Pro'nun kavisli ekrana sahip olmayan hâli ile 26 Aralık 2022 tarihinde tanıtılacağı öne sürüldü.

    Bu ikilinin 66 W hızlı şarj desteği ile donatılacağı ifade edildi.

    Snapdragon 8+ Gen 1 Tam Boyutta Gör

    Honor 80 GT için öne sürülen bazı muhtemel özellikler

    • Ekran: 6.7 inç
    • RAM: 8 GB / 12 GB
    • İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
    • Batarya: 5200 mAh & 66 W hızlı şarj
    • Depolama alanı: 256 GB / 512 GB
    • Arka kamera: 48 MP + 50 MP + 50 MP

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2022/12/16/honor-80-gt-honor-80-pros-new-variant-3c-certified-december-26-launch-likely https://www.gsmarena.com/honor_80_gt_certified_ahead_of_possible_december_26_launch-news-56904.php https://specificationsplus.com/tr/honor-80-gt/ https://www.qualcomm.com/products/application/smartphones/snapdragon-8-series-mobile-platforms/snapdragon-8-plus-gen-1-mobile-platform
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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