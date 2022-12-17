Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak: Honor 80 GT geliyor

Tam Boyutta Gör Honor kısa bir süre önce Honor 80, Honor 80 Pro ve uygun fiyatlı bir telefon olarak nitelendirilen Honor 80 SE ile karşımıza çıktı. Eğer söylentiler doğruysa çok yakında Honor 80 GT isimli bir model ile Honor 80 Pro'nun kavisli ekrana sahip olmayan hâli kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Honor 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. önce eklendi

Honor 80 GT ne zaman tanıtılacak?

Bir sertifikasyon platformu olan 3C'de yer alan Honor 80 GT'ye verilen model numarası AGT-AN00. Honor 80 Pro'nun düz ekranlı varyantı ise ANB-AN00 model numarasına sahip. ANB-AN00'ın Honor 80 Pro'dan ekran yapısı hariç teknik özellik bakımından hiçbir farkı olmayacak gibi duruyor.

Honor 80 GT'de yer alacağı belirtilen Snapdragon 8+ Gen 1'in farklı bir versiyonu bu telefona güç verecek. Bu versiyon hız aşırtma bakımından orijinal Snapdragon 8+ Gen 1'den biraz daha yavaş olacak. Bu durum Honor 80 Pro'nun düz ekranlı olan modeli için de geçerli.

Tam Boyutta Gör Hız düşürtme kavramı bir bilgisayarın veya bir elektronik devrenin zamanlama ayarlarını belirtilenden daha düşük bir saat hızında çalışacak şekilde değiştirmek anlamına geliyor.

Honor 80 GT'nin ekranı Honor 80 Pro'ya nazaran daha düşük çözünürlüğe ev sahipliği yapan bir Full HD+ OLED teknolojisi ve 144 Hz ekran yenileme hızı ile taçlandırılabilir. Honor 80 Pro'nun yeni hâli ise 1.5K çözünürlük sunan bir OLED panele sahip olacak.

Honor 80 GT'nin 8 GB RAM ve 12 GB RAM olmak üzere iki farklı RAM seçeneği eşliğinde piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Oyun odaklı bir akıllı telefon olacağı tahmin edilen bu ürünün Honor 80 Pro'nun kavisli ekrana sahip olmayan hâli ile 26 Aralık 2022 tarihinde tanıtılacağı öne sürüldü.

Bu ikilinin 66 W hızlı şarj desteği ile donatılacağı ifade edildi.

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Honor 80 GT için öne sürülen bazı muhtemel özellikler

Ekran: 6.7 inç

6.7 inç RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 8+ Gen 1 Batarya: 5200 mAh & 66 W hızlı şarj

5200 mAh & 66 W hızlı şarj Depolama alanı: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka kamera: 48 MP + 50 MP + 50 MP

Honor 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. önce eklendi

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Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak: Honor 80 GT geliyor