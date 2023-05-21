Honor 90 ve 90 Pro lansmandan önce görüntülendi: İşte tasarımı

Honor 90 ve 90 Pro canlı olarak görüntülendi
Paylaşılan görüntülere göre Honor 90 ve 90 Pro, gümüş, mavi, yeşil ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Her iki telefonun ön yüzüne baktığımızda ince çerçeveler ve dört taraftan kavisli şık bir tasarım tercih edilmiş. Buna ek olarak Honor 90, üst merkezde delikli tasarıma sahipken, Pro versiyonda ''hap'' şeklinde bir çentik karşımıza çıkıyor.
Bildirilenlere göre Honor 90 ve 90 Pro sırasıyla 66W ve 100 W hızlı şarjı desteği ile vitrine çıkacak. Bununla birlikte Pro modelin ön tarafta kavisli 1.5K OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Kaputun altında ise Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak.
Son raporlara göre Honor 90 ve 90 Pro'nun, 29 Mayıs tarihinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.