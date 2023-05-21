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    Honor 90 ve 90 Pro lansmandan önce görüntülendi: İşte tasarımı

    Honor'un yaklaşmakta akıllı telefonları Honor 90 ve 90 Pro, lansmandan önce canlı olarak görüntülendi. Peki amiral gemisi cihazlar neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz.
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    Honor 90 ve 90 Pro lansmandan önce görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Huawei'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor, önümüzdeki haftalarda yeni telefonları Honor 90 ve 90 Pro modellerini duyuracak. Son olarak lansmana haftalar kala, yaklaşmakta olan akıllı telefonların canlı görüntüleri ortaya çıktı. Gelin detaylara hep beraber bakalım.

    Honor 90 ve 90 Pro canlı olarak görüntülendi

    Paylaşılan görüntülere göre Honor 90 ve 90 Pro, gümüş, mavi, yeşil ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Her iki telefonun ön yüzüne baktığımızda ince çerçeveler ve dört taraftan kavisli şık bir tasarım tercih edilmiş. Buna ek olarak Honor 90, üst merkezde delikli tasarıma sahipken, Pro versiyonda ''hap'' şeklinde bir çentik karşımıza çıkıyor. 

    Bildirilenlere göre Honor 90 ve 90 Pro sırasıyla 66W ve 100 W hızlı şarjı desteği ile vitrine çıkacak. Bununla birlikte Pro modelin ön tarafta kavisli 1.5K OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Kaputun altında ise Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak. 

    Honor 90 ve 90 Pro lansmandan önce görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce yapılan duyuruda Honor, Honor 90 serisinin özel bir koruyucu ekran, 5.000mAh pil ve 200MP çözünürlüğünde birincil kameraya sahip olacağını onayladı. Sektöre yakın kaynaklar ise, bu sensörün Honor 80 Pro'da karşımıza çıkan Samsung ISOCELL HP3 olabileceğini söylüyor. Bu noktada Honor 90 serisi, 160MP sınırı yerine sensörün tam potansiyelinden yararlanacak.

    Son raporlara göre Honor 90 ve 90 Pro'nun, 29 Mayıs tarihinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    Forumdan Konular

    sil süpür hilesi telefonda konuşurken kendi sesimi duyuyorum dinleniyor muyum şişme yatak gıcırtısı nasıl geçer buzdolabının alt kısmı neden buz tutar okulda sigara saklama

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